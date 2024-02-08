У своєму зверненні глава держави наголосив, що з 8 лютого до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Він зазначив, що хоче, щоб бачення війни було єдиним і у воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генштабі та на Ставці. Відтак, ретельно підбирають кожного, чий досвід послужить оновленню ЗСУ.

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Чому Зеленський призначив Сирського

Володимир Зеленський зазначив, що провів десятки розмов із командирами різного рівня. 8 лютого він говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою та Вадимом Кухареським.

Їх розглядають на керівні посади в армії. Вони служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського.

Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України,

– підкреслив глава держави.

Глава держави додав, що цього дня говорив з генералами Мойсюком і Забродським, про їхній досвід на службі нашій державі. Володимир Зеленський зазначив, що очікує найближчим часом таких змін у ЗСУ:

на столі повинен з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік, ураховуючи реальну ситуацію на полі бою зараз, а також подальших перспектив;

кожна бойова бригада, яка перебуває на першій лінії, повинна отримати західну ефективну зброю, також має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь першої лінії фронту;

необхідно розв'язати проблеми з логістикою, адже Авдіївка не повинна очікувати, поки генерали з'ясують, де у них застрягли дрони на складах;

також кожен генерал повинен знати фронт, якщо він його не знає, то він, наголосив президент, не служить Укараїні;

він додав, що має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах;

необхідно побудувати в армії дієву систему ротацій, основою може стати досвід окремих бойових бригад ЗСУ та підрозділів ДПСУ, де ротація існує, і вона, підкреслив глава держави, обов'язкова;

необхідне підвищення якості навчання воїнів, і на першій лінії мають бути лише навчені солдати;

також у структурі ЗСУ створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем, там мають призначити першого командувача;

на днях команду перезавантаження ЗСУ представить Олександр Сирський.

"2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми всі пишаємося нашою армією. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб Українська армія стала армією-переможцем. Я дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну, б’ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає – допомагає Україні!" – підкреслив президент.

Зеленський про зустріч з Залужним

Він наголосив, що 8 лютого зустрівся з Валерієм Залужним, і що це була одна з сотень розмов під час великої війни. Вони обговорили фронт, загрози, напрямки та усі виклики.

"Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним. Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. Росія не може просто змиритися з існуванням незалежної України, із самим фактом незалежного життя нашої держави. Але Росії доведеться змиритись із нашою силою", – наголосив президент.

Він додав, що досвід двох років переконав, що наближають мир лише поразки Росії. Водночас наголосив, що кожен рік великої війни має свій характер. Упродовж першого року ми вистояли, почали повертати своє та довели світу, що Росія може програвати.

На другий рік ми виграли Чорне море та зиму. Довели, що можемо відновити контроль над небом над Україною. Водночас не вдалося досягнути цілей на землі.

Ми маємо чесно говорити: відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу. Але український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його – наш обов'язок,

– підкреслив він.

За словами глави держави, 2024 рік має стати часом України. Коли кожен український військовий знатиме, як і раніше, що ми здатні перемагати. Він висловив вдячність Валерію Залужному за два роки захисту, за кожну перемогу. Володимир Зеленський запропонував йому залишатися у команді української держави та зазначив, що буде вдячний, якщо Валерій Залужний погодиться.