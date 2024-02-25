Зеленський прокоментував так звані президентські вибори, які мають відбутися в Росії в березні 2024 року. Також він не обійшов увагою резонансну смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

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Де відповідь російського суспільства

Президент зауважив, що росіяни не відреагували на вбивство Навального, хоча він був їхнім співвітчизником.

Про що мені з ними (росіянами – 24 Канал) говорити. У них був один опозиційний політик (Олексій Навальний – 24 Канад, його вбили. Треба зараз говорити, яким чином, він вбитий – Кремлем вбитий. Де їх відповідь як суспільства, як громадськості, а просто як людей, це ж їх громадянин,

– наголосив президент України.

Зеленський розповів, що нещодавно у спілкуванні з американським журналістом, той запитав президента про смерть Навального.

Чому мене, запитайте тих людей, він же їхній земляк,

– зазначив глава держави.

Він підкреслив, що росіянам все одно, адже вони "живуть у шорах". А також зазначив, які плани на подальше правління в Росії має Владімір Путін.

"Вони обов'язково підуть на вибори, і ми з вами знаємо результат. Судячи з меседжів, які продукував Кремль, у них всюди звучить "2030". Це вони "закладають" рік, до якого буде працювати відповідна людина", – підкреслив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Голосування на так званих виборах президента Росії мають відбутися 15 – 17 березня 2024 року. Путін також бере участь у виборах, він балотується на свій п'ятий термін. Як відомо, Катєріну Дунцову та Бориса Надєждіна не допустили до участі у виборах через те, що вони здобули підтримку серед росіян.

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