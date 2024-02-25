Зеленский прокомментировал так называемые президентские выборы, которые должны состояться в России в марте 2024 года. Также он не обошел вниманием также резонансную смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

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Президент отметил, что россияне не отреагировали на убийство Навального, хотя он был их соотечественником.

О чем мне с ними (россиянами – 24 Канал) говорить. У них был один оппозиционный политик,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский рассказал, что недавно в общении с американским журналистом тот спросил президента о смерти Навального.

Почему меня, спросите тех людей, он же их земляк,

– отметил глава государства.

Он подчеркнул, что россиянам все равно, ведь они "живут в шорох". А также отметил, какие планы на дальнейшее правление в России есть у Владимира Путина.

"Они обязательно пойдут на выборы, и мы с вами знаем результат. Судя по месседжам, которые продуцировал Кремль, у них повсюду звучит "2030". Это они "закладывают" год, к которому будет работать соответствующий человек", – подчеркнул Владимир. Зеленский.

Обратите внимание! Голосование на так называемых выборах президента России должно состояться 15 – 17 марта 2024 года. Путин также принимает участие в выборах, он баллотируется на свой пятый срок. Как известно, Катерину Дунцову и Бориса Надеждина не допустили к участию в выборах из-за того, что они получили поддержку среди россиян.

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