О смерти Навального сообщили сами россияне – это якобы произошло после прогулки в колонии. Навальный был одним из известных российских оппозиционеров, его не раз арестовывали, он вместе с командой выпускал антикоррупционные расследования лично против Путина. Впрочем, политик отличился антиукраинскими заявлениями, например, знаменитой фразой "Крым не бутерброд". 24 Канал собрал в один материал все официальные заявления россиян о смерти Навального, реакцию его родственников и мира.
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Что известно о смерти Алексея Навального
В Кремле "все сказали" и ругают Запад, Байден пока не комментировал
- Журналисты вспомнили, что в 2021 году Байден грозил Путину последствиями, если Навальный умрет в тюрьме. Это будет означать "ухудшение отношений со всем миром и с США".
- Но в России жестко критикуют ЕС и США, мол, их заявления неприемлемы. И заявили о протесте МИД Австрии из-за заявления президента страны – тот обвинил в смерти Навального российское руководство.
- В целом Песков высказался о смерти Навального так: "Мы уже все сказали".
"Навального убили"
Об этом заявил Иван Жданов – глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Навальным.
Произошло убийство Алексея Навального. И его убил Владимир Путин,
– сказал он.
Еще Жданов добавил: колония, больница, морги не отвечают на звонки. Но адвокат еще летит в Ямало-Ненецкий округ, поэтому у команды Навального нет подтверждения смерти политика.
Врач Навального о его смерти
Александр Полупанов лечил Навального после его отравления. Он сомневается в том диагнозе, который озвучила власть.
То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия... Невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания,
– отметил Полупанов.
"Мы знали, что так будет", – Илья Новиков
Адвокат сказал, что те, кто испытывает ужас, просто закрывали глаза на то, что происходило в России во время полномасштабного вторжения.
Журналист "Радио Свобода" указал на интересную деталь
Прогулки в штрафном изоляторе начинаются в 6:30. Об этом говорил сам Навальный.
А российские журналисты написали, что Навальному стало плохо около часа дня.
Отец Навального о смерти сына
Он сказал, что это факт, но не может сказать, где состоится прощание.
Впоследствии Кира Ярмыш сказала, что отец не давал таких комментариев.
Акции в память о Навальном пройдут по всему миру – от Тбилиси и Еревана до Гааги, Нюрнберга и Хайфы.
Полиция изучает цветы, которые принесли в Москве к Соловецкому камню / Фото "Новая газета"
Юлия Навальная впервые прокомментировала смерть мужа
Мы не можем верить Путину, он всегда врет. Но если это правда, Путин и его друзья должны ответить. Этот день скоро настанет,
– сказала она.
В сети распространяют давнее видео, где иностранный журналист спрашивает Навального, что делать, если его убьют. Тот говорит: "Не сдавайтесь. Это означает, что мы очень сильны, если они на это пошли. И надо использовать эту силу".
Россияне несут цветы, правоохранители против
- В Новосибирске полиция оцепила памятник жертвам политрепрессий – якобы из-за минирования.
- В Ульяновске люди в штатском забрали цветы с памятника жертвам политрепрессий и сфотографировали тех, кто их принес.
Первая реакция США
- "Его смерть, а также зацикленность и страх одного человека подчеркивают слабость и гниль путинской системы. За это ответственна Россия", – Блинкен.
- "Это ужасная трагедия. Учитывая грязную историю российского правительства, которое вредило своим противникам, встают вопросы о том, что именно произошло", – Салливан.
На акциях в Лондоне и Берлине люди держат плакаты с надписью "Убийцы!"
МИД Франции о смерти Навального
"Он заплатил жизнью за сопротивление системе подавления. Его смерть возвращает нас к реалиям режима Путина", – сказал Стефан Сежурне.
Люди несут цветы в память о Навальном
Они появились в Казани у памятника жертвам политических репрессий и в Вильнюсе.
В Берлине проходит акция.
Урсула фон дер Ляйен о смерти Навального
"Путин больше всего боится инакомыслия со стороны собственного народа. Смерть Навального – напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим".
Возле посольства России в разных странах анонсируют акции
Акции в память о Навальном должны пройти в Эстонии и Польше вечером 16 февраля.
Бывший олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский призвал вписать фамилию Навального в бюллетень на выборах президента России 17 марта.
Шарль Мишель о смерти Навального
ЕС возлагает всю ответственность на российский режим,
– сказал он.
Мать Навального прокомментировала смерть сына
Не хочу слышать никаких соболезнований. Видела сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был живой, здоровый, жизнерадостный,
– написала Людмила.
Шольц о смерти Навального
Немецкий лидер назвал смерть Навального "знаком, насколько изменилась Россия, – это давно не демократия".
"Мы не собирались ему вредить"
В Совете Федерации смерть Навального назвали несчастным случаем.
Адвокаты о смерти Навального
Леонид Соловьев сказал, что ничего не комментирует – так просила семья Навального.
14 февраля, когда в последний раз у Навального были адвокаты, у него было все хорошо.
В сети распространяют последнее видео Навального, где он смеется и шутит, что деньги у него заканчиваются, поэтому судьи и вся колония могут скинуться. Правоохранители улыбаются в ответ.
Его убил Путин, - Зеленский
Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции,
– заявил Зеленский.
"Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил он.
Запад реагирует, Россия обижается
- Риши Сунак назвал смерть Навального ужасной новостью.
- Мария Захарова тем временем пытается в чем-то обвинить Запад, мол, мировые лидеры делают выводы до выводов экспертизы.
НАТО о смерти Навального
Факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, сказал Йенс Столтенберг. И добавил: "Россия должна ответить на серьезные вопросы".
Первая реакция на смерть Навального в мире
Президент Латвии первым из иностранных лидеров высказался по поводу смерти Навального.
Его убил Кремль,
– сказал он.
До того в похожем ключе высказался расследователь Христо Грозев.
Комментарий Киры Ярмыш
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что не имеет подтверждения смерти политика. Адвокаты отправились в колонию.
Песков прокомментировал смерть Навального
По его словам, Путину уже сообщили. Но сам Песков сказал, что причин смерти Навального не знает, в этом будут разбираться медики.
Детали о смерти Навального от россиян
ФСИН говорит, что Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание, а реанимация не дала результата. В колонию поедет комиссия.
Источники пропагандистского телеканала RT утверждают, что причина смерти Навального – отрыв тромба.
ФСИН сообщил о смерти Навального
Федеральная служба исполнения наказаний ( ФСИН) сообщила, что Алексей Навальный умер после прогулки в колонии.
Навальный находился в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Его перевели туда недавно, а 14 января сообщили, что политика отправили в штрафной изолятор – в 27-й раз.
Навальному было 47 лет.