О смерти Навального сообщили сами россияне – это якобы произошло после прогулки в колонии. Навальный был одним из известных российских оппозиционеров, его не раз арестовывали, он вместе с командой выпускал антикоррупционные расследования лично против Путина. Впрочем, политик отличился антиукраинскими заявлениями, например, знаменитой фразой "Крым не бутерброд". 24 Канал собрал в один материал все официальные заявления россиян о смерти Навального, реакцию его родственников и мира.

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Что известно о смерти Алексея Навального

18:33, 16 февраля В Кремле "все сказали" и ругают Запад, Байден пока не комментировал Журналисты вспомнили, что в 2021 году Байден грозил Путину последствиями, если Навальный умрет в тюрьме. Это будет означать "ухудшение отношений со всем миром и с США".

Но в России жестко критикуют ЕС и США, мол, их заявления неприемлемы. И заявили о протесте МИД Австрии из-за заявления президента страны – тот обвинил в смерти Навального российское руководство.

В целом Песков высказался о смерти Навального так: "Мы уже все сказали".

18:20, 16 февраля "Навального убили" Об этом заявил Иван Жданов – глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Навальным. Произошло убийство Алексея Навального. И его убил Владимир Путин,

– сказал он. Еще Жданов добавил: колония, больница, морги не отвечают на звонки. Но адвокат еще летит в Ямало-Ненецкий округ, поэтому у команды Навального нет подтверждения смерти политика.

18:10, 16 февраля Врач Навального о его смерти Александр Полупанов лечил Навального после его отравления. Он сомневается в том диагнозе, который озвучила власть. То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия... Невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания,

– отметил Полупанов.



18:00, 16 февраля "Мы знали, что так будет", – Илья Новиков Адвокат сказал, что те, кто испытывает ужас, просто закрывали глаза на то, что происходило в России во время полномасштабного вторжения.

17:50, 16 февраля Журналист "Радио Свобода" указал на интересную деталь Прогулки в штрафном изоляторе начинаются в 6:30. Об этом говорил сам Навальный. А российские журналисты написали, что Навальному стало плохо около часа дня.

17:40, 16 февраля Отец Навального о смерти сына Он сказал, что это факт, но не может сказать, где состоится прощание. Впоследствии Кира Ярмыш сказала, что отец не давал таких комментариев.

17:30, 16 февраля Акции в память о Навальном пройдут по всему миру – от Тбилиси и Еревана до Гааги, Нюрнберга и Хайфы.

17:20, 16 февраля

Полиция изучает цветы, которые принесли в Москве к Соловецкому камню / Фото "Новая газета"

17:15, 16 февраля Юлия Навальная впервые прокомментировала смерть мужа Мы не можем верить Путину, он всегда врет. Но если это правда, Путин и его друзья должны ответить. Этот день скоро настанет,

– сказала она. В сети распространяют давнее видео, где иностранный журналист спрашивает Навального, что делать, если его убьют. Тот говорит: "Не сдавайтесь. Это означает, что мы очень сильны, если они на это пошли. И надо использовать эту силу".

17:00, 16 февраля Россияне несут цветы, правоохранители против В Новосибирске полиция оцепила памятник жертвам политрепрессий – якобы из-за минирования.

В Ульяновске люди в штатском забрали цветы с памятника жертвам политрепрессий и сфотографировали тех, кто их принес.

16:51, 16 февраля Первая реакция США "Его смерть, а также зацикленность и страх одного человека подчеркивают слабость и гниль путинской системы. За это ответственна Россия", – Блинкен.

"Это ужасная трагедия. Учитывая грязную историю российского правительства, которое вредило своим противникам, встают вопросы о том, что именно произошло", – Салливан.

16:40, 16 февраля На акциях в Лондоне и Берлине люди держат плакаты с надписью "Убийцы!"

16:30, 16 февраля МИД Франции о смерти Навального "Он заплатил жизнью за сопротивление системе подавления. Его смерть возвращает нас к реалиям режима Путина", – сказал Стефан Сежурне.

16:15, 16 февраля Люди несут цветы в память о Навальном Они появились в Казани у памятника жертвам политических репрессий и в Вильнюсе. В Берлине проходит акция.

16:00, 16 февраля Урсула фон дер Ляйен о смерти Навального "Путин больше всего боится инакомыслия со стороны собственного народа. Смерть Навального – напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим".

15:50, 16 февраля Возле посольства России в разных странах анонсируют акции Акции в память о Навальном должны пройти в Эстонии и Польше вечером 16 февраля.

15:40, 16 февраля Бывший олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский призвал вписать фамилию Навального в бюллетень на выборах президента России 17 марта.

15:30, 16 февраля Шарль Мишель о смерти Навального ЕС возлагает всю ответственность на российский режим,

– сказал он.

15:23, 16 февраля Мать Навального прокомментировала смерть сына Не хочу слышать никаких соболезнований. Видела сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был живой, здоровый, жизнерадостный,

– написала Людмила.

15:10, 16 февраля Шольц о смерти Навального Немецкий лидер назвал смерть Навального "знаком, насколько изменилась Россия, – это давно не демократия".

15:00, 16 февраля "Мы не собирались ему вредить" В Совете Федерации смерть Навального назвали несчастным случаем.

14:50, 16 февраля Адвокаты о смерти Навального Леонид Соловьев сказал, что ничего не комментирует – так просила семья Навального. 14 февраля, когда в последний раз у Навального были адвокаты, у него было все хорошо. В сети распространяют последнее видео Навального, где он смеется и шутит, что деньги у него заканчиваются, поэтому судьи и вся колония могут скинуться. Правоохранители улыбаются в ответ.

14:45, 16 февраля Его убил Путин, - Зеленский Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции,

– заявил Зеленский. "Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил он.

14:35, 16 февраля Запад реагирует, Россия обижается Риши Сунак назвал смерть Навального ужасной новостью.

Мария Захарова тем временем пытается в чем-то обвинить Запад, мол, мировые лидеры делают выводы до выводов экспертизы.

14:30, 16 февраля НАТО о смерти Навального Факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, сказал Йенс Столтенберг. И добавил: "Россия должна ответить на серьезные вопросы".

14:15, 16 февраля Первая реакция на смерть Навального в мире Президент Латвии первым из иностранных лидеров высказался по поводу смерти Навального. Его убил Кремль,

– сказал он. До того в похожем ключе высказался расследователь Христо Грозев.

14:00, 16 февраля Комментарий Киры Ярмыш Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что не имеет подтверждения смерти политика. Адвокаты отправились в колонию.

13:50, 16 февраля Песков прокомментировал смерть Навального По его словам, Путину уже сообщили. Но сам Песков сказал, что причин смерти Навального не знает, в этом будут разбираться медики.

13:41, 16 февраля Детали о смерти Навального от россиян ФСИН говорит, что Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание, а реанимация не дала результата. В колонию поедет комиссия. Источники пропагандистского телеканала RT утверждают, что причина смерти Навального – отрыв тромба.