Редакция 24 Канала решила освежить в собственной памяти, а также напомнить вам, почему Алексей Навальный – далеко не белый и не пушистый. И почему его попытки назвать себя российским оппозиционером попахивали лицемерием и стремлением нравиться всем вокруг. В частности, это очень ярко наблюдалось в заявлениях, которые касались Украины.

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Крым – не бутерброд, – Навальный

Начнем с самого популярного его заявления, которое ярко демонстрировало, что Навальный не был никаким российским оппозиционером. Еще в 2014 году он отметил, что в случае, если бы ему удалось стать президентом России, то контроль Украине над полуостровом Крым он не возвращал бы.

И хотя он признавал, что россияне оккупировали полуостров, и что это "вопиющее нарушение всех международных норм", его это не остановило от фразы о "бутерброде", которая сняла маски.

Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтобы его туда-сюда возвращать?

– подчеркнул в интервью он.

Тогда же он заявил, что Крым якобы принадлежит тем людям, которые живут в Крыму. И отметил, что "Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

Параллельно он повторял еще один традиционный кремлевский нарратив. Говорится о том, что русские и украинцы – якобы "один народ". Интересно, что и здесь он пытался себя оправдать. Мол, понимает, что для многих в Украине подобные слова могут быть оскорбительными.

Лишь на примере Крыма можно увидеть, что Навальный своими заявлениями стремился понравиться и своей аудитории, и немного "откусить" – у Путина.

Призвал к "честному" референдуму в Крыму

В вопросе Крыма Навальный, видимо, чувствовал себя настоящим экспертом. Он заявлял, что этот вопрос быстро решить нельзя. Сначала он выдал заявление о "фарше", а еще через несколько лет призвал на полуострове провести "честный" референдум.

Там есть два миллиона людей с российскими паспортами. То есть уже какой-то непонятный фарш. Этот фарш обратно не провернешь. Поэтому не существует простого решения крымской проблемы,

– отметил он в интервью через несколько лет.

Еще через несколько лет он констатировал, что в Крыму стало больше людей с российскими паспортами. И уже тогда подчеркивал необходимость провести еще один референдум. Мол, чтобы он был "честным".

"Сейчас там 3 миллиона граждан России, у них есть паспорта, и вот так вот просто щелкнуть пальцем и сказать – отдайте... Первое и единственное, что можно начать делать (чтобы решить вопрос Крыма – 24 Канал) – это провести честный референдум с длительным периодом подготовки, где и Украина, и крымские татары, то есть все заинтересованные стороны длительное время смогут вести агитацию. Затем мы проводим референдум. По итогам этого референдума можно принимать решения", – заявил Навальный.

Интересно, что в своих будущих интервью Навальный, который использовал тему Крыма в своей предвыборной кампании 2018 года, пытался откреститься от заявления о "бутерброде". Он уверял, что соответствующая метафора не самая удачная. И что, мол, она тянется за ним с 2014 года.

В то же время он заявлял, что проблему полуострова Крым "не решит ни президент Путин, ни президент Навальный".

Все мы будем долго страдать, жители Крыма будут страдать, инвестиции в Крым не будут идти. Я буду отвечать на этот вопрос много-много-много лет, пока занимаюсь политикой, но никаких перспектив не видно,

– заявил он.

Навальный о Православной церкви Украины

Алексей Навальный не обошел вниманием создание независимой Православной церкви Украины в декабре 2018 года. Своими словами он в очередной раз продемонстрировал, что в нем от оппозиционера разве слово.

Политик не признал право нашего государства на церковную независимость. Вместо этого он взялся атаковать Владимира Путина. Мол, российский президент не сумел сохранить влияние страны-агрессора на Украину.

То, что создавалось веками, было уничтожено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин – враг русского мира,

– подчеркнул тогда Навальный в своем твиттере.

Интересно, что и в этом вопросе он решил устроиться на двух стульях. Он отметил, что России якобы необходимо "дать Украине покой и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ".

Якобы призвал остановить агрессию

Накануне первой годовщины полномасштабного вторжения Алексей Навальный описал 15 принципов своей политической платформы. В них он призвал Путина прекратить большую войну, развязанную против Украины.

Политик критиковал Путина за то, что он возомнил себя "собирателем земель". И что он стремится сделать всех граждан России сообщниками.

Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под бессмысленными предлогами,

– отметил он.

Также Навальный на публику призвал остановить агрессию, завершить войну и вывести с территории Украины войска страны-агрессора. Заявлял, что продолжение войны – "это как истерика бессилия, а остановить ее – сильный ход".

"Какие границы Украины? Такие же, как и России – международно признанные, определены в 1991 году. Мы, Россия, тогда их также признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать", – заявлял он.

Алексей Навальный за годы наговорил немало, в частности об Украине. И то, что он говорил о нашем государстве, ярко демонстрировало его имперские амбиции. Как говорится: российский оппозиционер заканчивается на вопросе Крыма. И Алексей Навальный – яркое этому подтверждение.