Редакція 24 Каналу вирішила освіжити у власній пам'яті, а також нагадати вам, чому Олексій Навальний – далеко не білий і не пухнастий. І чому його спроби назвати себе російським опозиціонером попахували лицемірством і прагненням подобатися усім навколо. Зокрема, це дуже яскраво спостерігалося у заявах, які стосувалися України.

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Крим – не бутерброд, – Навальний

Почнімо з найпопулярнішої його заяви, яка яскраво демонструвала, що Навальний не був ніяким російським опозиціонером. Ще у 2014 році він наголосив, що у випадку, якби йому вдалося стати президентом Росії, то контроль Україні над півостровом Крим він не повертав би.

І хоч він визнавав, що росіяни окупували півострів, і що це "кричуще порушення усіх міжнародних норм", його це не зупинило від фрази про "бутерброд", яка зняла маски.

Крим — це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?

– наголосив в інтерв'ю він.

Тоді ж він заявив, що Крим буцімто належить тим людям, котрі живуть у Криму. І наголосив, що "Крим залишиться частиною Росії і більше ніколи у доступному для огляду майбутньому не стане частиною України".

Паралельно він повторював ще один традиційний кремлівський наратив. Мовиться про те, що росіяни та українці – буцімто "один народ". Цікаво, що і тут він намагався себе виправдати. Мовляв, розуміє, що для багатьох в Україні подібні слова можуть бути образливими.

Лиш на прикладі Криму можна побачити, що Навальний своїми заявами прагнув сподобатися і своїй аудиторії, і трішки "відкусити" – у Путіна.

Закликав до "чесного" референдуму у Криму

У питанні Криму Навальний, мабуть, відчував себе справжнім експертом. Він заявляв, що це питання швидко вирішити не можна. Спочатку він видав заяву про "фарш", а ще через кілька років закликав на півострові провести "чесний" референдум.

Там є два мільйони людей із російськими паспортами. Тобто вже якийсь незрозумілий фарш. Цей фарш назад не провернеш. Тому не існує простого вирішення кримської проблеми,

– зазначив він в інтерв'ю через кілька років.

Ще через кілька років він констатував, що у Криму побільшало людей з російськими паспортами. І вже тоді наголошував на необхідності провести ще один референдум. Мовляв, щоб він був "чесним".

"Зараз там 3 мільйони громадян Росії, у них є паспорти, і ось так от просто клацнути пальцем і сказати – віддайте... Перше та єдине, що можна почати робити (щоб розв'язати питання Криму – 24 Канал) – це провести чесний референдум з тривалим періодом підготовки, де й Україна, і кримські татари, тобто всі зацікавлені сторони тривалий час зможуть вести агітацію. Потім ми проводимо референдум. За підсумками цього референдуму можна ухвалювати рішення", – заявив Навальний.

Цікаво, що у своїх майбутніх інтерв'ю Навальний, котрий використовував тему Криму у своїй передвиборчій кампанії 2018 року, намагався відхреститися від заяви про "бутерброд". Він запевняв, що відповідна метафора не найвдаліша. І що, мовляв, вона тягнеться за ним з 2014 року.

Водночас він заявляв, що проблему півострова Крим "не вирішить ні президент Путін, ні президент Навальний".

Усі ми будемо довго страждати, жителі Криму будуть страждати, інвестиції в Крим не йтимуть. Я буду відповідати на це запитання багато-багато-багато років, поки займаюся політикою, але ніяких перспектив не видно,

– заявив він.

Навальний про Православну церкву України

Олексій Навальний не оминув увагою створення незалежної Православної церкви України у грудні 2018 року. Своїми словами він вкотре продемонстрував, що у ньому від опозиціонера хіба слово.

Політик не визнав право нашої держави на церковну незалежність. Натомість він взявся атакувати Владіміра Путіна. Мовляв, російський президент не зумів зберегти вплив країни-агресорки на Україну.

Те, що створювалося століттями, було знищене Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін – ворог російського міра,

– наголосив тоді Навальний у своєму твітері.

Цікаво, що і в цьому питанні він вирішив вмоститися на двох стільцях. Він наголосив, що Росії буцімто необхідно "дати Україні спокій і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ".

Буцімто закликав зупинити агресію

Напередодні перших роковин повномасштабного вторгнення Олексій Навальний описав 15 принципів своєї політичної платформи. У них він закликав Путіна припинити велику війну, розв'язану проти України.

Політик критикував Путіна за те, що він уявив себе "збирачем земель". І що він прагне зробити усіх громадян Росії спільниками.

Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами,

– зазначив він.

Також Навальний на публіку закликав зупинити агресію, завершити війну та вивести з території України війська країни-агресорки. Заявляв, що продовження війни – "це як істерика безсилля, а зупинити її – сильний хід".

"Які кордони України? Такі ж, як і Росії – міжнародно визнані, визначені у 1991 році. Ми, Росія, тоді їх також визнали. Ці кордони Росія має визнавати і нині. Тут нічого обговорювати", – заявляв він.

Олексій Навальний за роки наговорив чимало, зокрема про Україну. І те, що він говорив про нашу державу, яскраво демонструвало його імперські амбіції. Як то кажуть: російський опозиціонер закінчується на питанні Криму. І Олексій Навальний – яскраве цьому підтвердження.