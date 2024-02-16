В эфире 24 Канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предположил, могут ли сторонники Навального и другие оппозиционеры резко выступать в знак протеста, если его смерть подтвердится. К слову, адвокат российского политика заявил, что еще в среду, 14 февраля, состояние здоровья Навального было в норме.

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Выйдут ли россияне на митинги из-за смерти Навального

По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, путинская оппозиция внутри России не способна на какие-либо акции прямого неповиновения. Как показал мятеж Евгения Пригожина, на сегодня только силовое противостояние способно влиять на режим Владимира Путина.

Российской оппозиции в конце концов нужно понять, что если они не поддержат вооруженную борьбу против режима диктатора, то их всех перебьют так же как Алексея Навального,

– подчеркнул Кузан.

Он отметил, что сейчас есть много способов приобщиться к силовому свержению кремлевской власти. Например, к легиону "Свобода России" и Российскому добровольческому корпусу. Все эти структуры являются чисто российскими, состоят из граждан России и действуют под кураторством Главного управления разведки.

Поддержка вооруженных формирований, создание информационной повестки, пропаганда здорового партизанского движения в России и только потом на этом основании могут быть объединения с политическими требованиями. Пока путинская власть и спецслужбы не устранены из Кремля, то ни о каких других методах и формах влияния в России, говорить нецелесообразно,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Кремль закручивает гайки оппозиционерам

Полную ответственность за жизнь и здоровье заключенного Алексея Навального несет Владимир Путин и его режим. Прежде всего в интересах диктатора было сдувать пылинки с Навального и обеспечить все условия для того, чтобы лишний раз не провоцировать усиление оппозиционных настроений.

Однако путинская власть пошла на обострение. В последнее время все больше происходит "закручивание гаек", а даже лояльным к Кремлю лидерам общественного мнения в России все чаще намекают на то, что их поездки на оккупированные территории Украины и поддержка так называемой "сво" – обязательны,

– добавил Кузан.

По его словам, если действительно они его замучили, то это будет означать, что фактически Путин дал приказ на убийство главного оппозиционера России Навального.

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