В эфире 24 Канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предположил, могут ли сторонники Навального и другие оппозиционеры резко выступать в знак протеста, если его смерть подтвердится. К слову, адвокат российского политика заявил, что еще в среду, 14 февраля, состояние здоровья Навального было в норме.
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Выйдут ли россияне на митинги из-за смерти Навального
По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, путинская оппозиция внутри России не способна на какие-либо акции прямого неповиновения. Как показал мятеж Евгения Пригожина, на сегодня только силовое противостояние способно влиять на режим Владимира Путина.
Российской оппозиции в конце концов нужно понять, что если они не поддержат вооруженную борьбу против режима диктатора, то их всех перебьют так же как Алексея Навального,
– подчеркнул Кузан.
Он отметил, что сейчас есть много способов приобщиться к силовому свержению кремлевской власти. Например, к легиону "Свобода России" и Российскому добровольческому корпусу. Все эти структуры являются чисто российскими, состоят из граждан России и действуют под кураторством Главного управления разведки.
Поддержка вооруженных формирований, создание информационной повестки, пропаганда здорового партизанского движения в России и только потом на этом основании могут быть объединения с политическими требованиями. Пока путинская власть и спецслужбы не устранены из Кремля, то ни о каких других методах и формах влияния в России, говорить нецелесообразно,
– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Кремль закручивает гайки оппозиционерам
Полную ответственность за жизнь и здоровье заключенного Алексея Навального несет Владимир Путин и его режим. Прежде всего в интересах диктатора было сдувать пылинки с Навального и обеспечить все условия для того, чтобы лишний раз не провоцировать усиление оппозиционных настроений.
Однако путинская власть пошла на обострение. В последнее время все больше происходит "закручивание гаек", а даже лояльным к Кремлю лидерам общественного мнения в России все чаще намекают на то, что их поездки на оккупированные территории Украины и поддержка так называемой "сво" – обязательны,
– добавил Кузан.
По его словам, если действительно они его замучили, то это будет означать, что фактически Путин дал приказ на убийство главного оппозиционера России Навального.
Навальный умер в колонии: что известно
- В пятницу, 16 февраля, сообщили о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. По данным росСМИ, ему стало плохо сразу после прогулки.
- По официальной версии, медики учреждения сразу прибыли на место, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи проводили реабилитационные мероприятия, но они "не дали положительных результатов". В российских медиа пишут, что якобы причиной смерти стал тромб.
- Смерть оппозиционера несколькими словами прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что Навальный повторил судьбу тысячи других замученных и замученных Путиным.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже отреагировал на гибель Навального. По его словам, российский президент Владимир Путин – максимальное зло, которое боится любой конкуренции.