Адвокат Навального Леонид Соловьев рассказал детали последнего визита к Навальному. Он посещал Навального в среду – два дня назад.
Внимание Навальный умер в колонии
"По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально", – заявил адвокат Навального Леонид Соловьев.
Навальный умер после прогулки
Российский оппозиционер Алексей Навальный после прогулки в колонии почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Об этом сегодня, 16 февраля сообщила российская федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Отмечают, врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть, указано в сообщении.
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", – говорится в сообщении.
Где отбывал срок Навальный
- Алексей Навальный отбывал срок в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом.
- К слову, в Кремле уже отреагировали на смерть Навального. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что причины смерти политика должны выяснить медики.