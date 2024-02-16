Адвокат Навального Леонид Соловьев рассказал детали последнего визита к Навальному. Он посещал Навального в среду – два дня назад.

Внимание Навальный умер в колонии

"По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально", – заявил адвокат Навального Леонид Соловьев.

Навальный умер после прогулки

Российский оппозиционер Алексей Навальный после прогулки в колонии почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Об этом сегодня, 16 февраля сообщила российская федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечают, врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть, указано в сообщении.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", – говорится в сообщении.

Где отбывал срок Навальный