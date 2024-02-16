Навальному проводили все необходимые реанимационные меры, положительных результатов они не дали.

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Навальный умер в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний России отметила, что после "прогулки" Алексей Навальный чувствовал себя плохо. Об этом сообщают российские СМИ.

Российский политзаключенный якобы сразу упал в обморок. По предварительной информации, на место немедленно прибыли медики, была вызвана скорая помощь.

Предварительно, несмотря на проведение всех необходимых реанимационных мероприятий, никаких результатов достигнуто не было. Врачи констатировали смерть осужденного.

По состоянию на сейчас федеральная служба исполнения наказаний России направила комиссию в колонию, в которой погиб Навальный. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.

Известно, что Навальный отбывал срок в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом.

В то же время адвокат Алексея Навального заявил, что последний раз видел его в среду, 14 февраля. Тогда, по его словам, "все было нормально".

Ранее Навальный исчезал из колонии

В декабре 2023 года Алексей Навальный "исчез" из исправительной колонии строгого режима ИК-6 Мелехово во Владимирской области России. Тогда сообщалось, что с Алексеем Навальным не могут выйти на связь уже 6 дней.

Накануне у так называемого оппозиционера были проблемы со здоровьем. После этого от него не получали никаких известий.

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