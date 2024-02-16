Навальному проводили всі необхідні реанімаційні заходи. Втім, позитивних результатів вони не дали.

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Навальний помер у колонії

Федеральна служба виконання покарань Росії зазначила, що після "прогулянки" Олексій Навальний почував себе погано. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російський політв'язень нібито відразу втратив свідомість. За попередньою інформацією, на місце негайно прибули медики, була викликана швидка допомога.

Попередньо, попри проведення усіх необхідних реанімаційних заходів, жодних результатів досягнуто не було. Лікарі констатували смерть засудженого.

Станом на зараз федеральна служба виконання покарань Росії направила комісію до колонії, у якій загинув Навальний. Проводиться комплекс буцімто слідчих та оперативних заходів, спрямованих на встановлення усіх обставин.

Відомо, що Навальний відбував термін у колонії особливого режиму у селищі Харп за полярним колом.

Водночас адвокат Олексія Навального заявив, що востаннє бачив його у середу, 14 лютого. Тоді, за його словами, "все було нормально".

Раніше Навальний зникав із колонії

У грудні 2023 року Олексій Навальний "зник" з виправної колонії суворого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області Росії. Тоді повідомляли, що з Олексієм Навальним не можуть вийти на зв'язок вже 6 днів.

Напередодні у так званого опозиціонера були проблеми зі здоров'ям. Після цього від нього не отримували жодних звісток.

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