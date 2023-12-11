Олексій Навальний, так званий російський опозиціонер, "більше не числиться" у виправній колонії строгого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області Росії. Водночас невідомо, де він перебуває, повідомила його прессекретарка.

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З ним не могли вийти на зв'язок майже тиждень

Відомо, що у колонії особливого режиму ІЧ-7 Володимирської області Навального також немає.

Раніше повідомляли, що із Олексієм Навальним не можуть вийти на зв'язок вже 6 днів.

В понеділок, 11 грудня, мало відбутися засідання суду. Навального на нього не вивели навіть по відеозв'язку.

Напередодні у так званого опозиціонера були проблеми зі здоров'ям. Після цього від нього не отримували жодних звісток.

Інші ж джерела пишуть, що з Навальним все добре і він чудово себе почуває. Також анонімні російські джерела стверджують, що він чудово почувається та й надалі перебуває у Володимирській області.

Також зазначають, що його внесли у реєстр причетних до тероризму та екстремізму.

Навального засудили до 19 років позбавлення волі