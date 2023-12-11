Алексей Навальный, так называемый российский оппозиционер, больше не числится в исправительной колонии строгого режима ИК-6 Мелехово во Владимирской области России. В то же время неизвестно, где он находится, сообщила его пресс-секретарь.
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С ним не могли выйти на связь почти неделю
Известно, что в колонии особого режима ИК-7 Владимирской области Навального тоже нет.
Ранее сообщалось, что с Алексеем Навальным не могут выйти на связь уже 6 дней.
В понедельник, 11 декабря, должно было состояться заседание суда. Навального на него не вывели даже по видеосвязи.
Накануне у так называемого оппозиционера были проблемы со здоровьем. После этого от него не получали никаких известий.
Другие источники пишут, что с Навальным все хорошо и он прекрасно себя чувствует. Также анонимные российские источники утверждают, что он прекрасно чувствует себя и продолжает находится во Владимирской области.
Также отмечают, что его внесли в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
Навального приговорили к 19 годам лишения свободы
- Российские СМИ сообщают, что оппозиционера Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Ему инкриминировали статью за "экстремизм". Это на год меньше максимально возможного наказания по этой статье.
- Навальному выдвинули обвинение по шести статьям. После убийства Владлена Татарского в дело оппозиционера добавили статью об оправдании терроризма. Однако в этот раз ее не рассматривали.
- Навальный находится под арестом с января 2021 года. Его задержали сразу по прибытии из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".