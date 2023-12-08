Такая стратегия команды Навального обусловлена тем, что российская оппозиция не видит возможности свергнуть Путина здесь и сейчас. В то же время она будет пытаться использовать президентские выборы как площадку для делегитимизации Путина. Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский политтехнолог Аббас Галлямов.

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Почему предстоящие выборы не станут поражением Путина

Несмотря на то, что в последнее время Навальный стал меньше влиять на россиян из-за заключения, он до сих пор является лидером российской оппозиции. Ведь никто другой пока не сумел и не факт, что сумеет занять его позицию.

"Навальный – это настоящий партизан. И когда ты воюешь против большой силы, ты не можешь себе позволить выйти на открытый бой с врагом. Партизанская тактика сводится к тому, что ты скрываешься, а затем в нужный момент принимаешь решение, когда нападать", – отметил российский политтехнолог.

Исходя из этого, Навальный не хочет играть на поле, созданном Кремлем. Это стало понятно еще во время борьбы против поправок к конституции России в 2020 году, когда он отказался активно сопротивляться этим изменениям из-за того, что российская оппозиция не имела влияния на этот процесс.

Обратите внимание! Алексей Навальный известен скандальной репликой о принадлежности Крымского полуострова к Украине. В 2014 году в своем интервью он заявил, что "Крым – не бутерброд, чтобы его куда-то возвращать", за что он подвергся критике даже от российских оппозиционеров. Кроме того, в конце 2000-х он активно участвовал в российских националистических маршах и высказывался против мигрантов в России.

Навальный всегда предпочитал выбирать поле боя самостоятельно и наносить удар туда, куда он считал нужным. Примером этого может служить его антикоррупционное расследование, направленное против Дмитрия Медведева, которая всколыхнула Россию в 2017 году.

Поэтому сейчас команда Навального пытается выстроить свою риторику в преддверии выборов так, чтобы по их итогам Путин не смог одержать информационную победу и разгромить при этом своих соперников.

Путин только выигрывает от противостояний с оппозицией

Исторически выходит так, что в случае победы над своими оппонентами Путин усиливает свои позиции в российском обществе. Именно так можно проинтерпретировать его действия во время протестов в 2011 году на Болотной площади.

Тогда несколько лет премьерства его рейтинг падал, а когда было объявлено о возможности его возвращения на президентский пост, начались протесты. Власть в России пошатнулась, однако Путин принял вызов и организовал в ответ митинги в свою поддержку, после чего его рейтинг пошел вверх.

Архетип Путина – вождь военного типа. Он "боец", которого легитимизирует решительный выход на поле боя. Он востребован тогда, когда есть враг, а когда врага нет, боец превращается в пятое колесо в телеге, или в боксера, бегающего по рингу в отсутствии оппонента,

– предположил Галлямов.

Именно поэтому Навальный не хочет, чтобы президентские выборы 2024 стали еще одной силовой победой Путина, которая его легитимирует. Ведь даже в случае, если бы российская оппозиция договорилась о едином кандидате, Путин бы просто не допустил его до выборов и таким образом одержал бы победу.

"Мне кажется, что Навальный считает, что не нужно вступать в бой, в котором ты гарантированно проигрываешь. Вместо лобовой атаки (он стремится – 24 Канал) стрелять со спины и бить по коммуникациям (диктатора – 24 Канал)", – объяснил логику действий политтехнолог.

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