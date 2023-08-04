Максимальний строк, який загрожував Навальному за інкримінованими йому звинуваченнями становить 20 років позбавлення волі.
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Навальному винесли новий вирок
Московський міський суд засудив Алєксєя Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму. Навальному висунули звинувачення за шістьома статтями:
- про створення екстремістської спільноти,
- заклики до екстремізму,
- створення НКО, яка зазіхає на права громадян,
- фінансування екстремізму,
- залучення неповнолітніх до небезпечних дій та реабілітації нацизму.
Після вбивства Владлена Татарського в справу опозиціонера додали статтю щодо виправдання тероризму. Однак цього разу її не розглядали.
Наразі Навальний вже перебуває у ВК-6 суворого режиму в Мелеховому Володимирській області за минулими звинуваченнями. Зокрема, опозиціонеру призначили 9 років в'язниці. Тепер же політика переведуть до іншої колонії, де перебувають особливо небезпечні злочинці та рецидивісти. В'язниця, у якій перебуватиме Навальний має жорсткі умови:
- В одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях. Перемовлятися зі співкамерниками не можна.
- Без права листування та побачень протягом перших 10 років строку.
- Територією колонії ув'язнені переміщуються у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм із кількох охоронців.
- В умовах обмежених прогулянок у закритому дворику.
Навальний перебував під арештом з січня 2021 року. Його затримали одразу після прибуття з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".
Неоднозначна постать опозиціонера
- Раніше Навальний говорив, що "Крим – не бутерброд" і його не можна просто передати назад. Згодом він почав говорити про референдум у Криму – після декількох років перебування півострова в окупації.
- Під час повномасштабного вторгнення Навальний змінив риторику та почав заявляти, що Україна має повернути кордони 1991 року.
- Фільм про Навального переміг на Оскарі-2023 як найкращий документальний фільм. Тоді Україні не дозволили виступити. А от сім'я опозиціонера оголосила промову про "звільнення Росії".
- Навальний заявив, що терорист Гіркін є "політичним в'язнем". Він стверджує, що підтримка арешту Стрєлкова за статтею "екстремізм" означає підтримку режиму Путіна.