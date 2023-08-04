Максимальний строк, який загрожував Навальному за інкримінованими йому звинуваченнями становить 20 років позбавлення волі.

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Навальному винесли новий вирок

Московський міський суд засудив Алєксєя Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму. Навальному висунули звинувачення за шістьома статтями:

  • про створення екстремістської спільноти,
  • заклики до екстремізму,
  • створення НКО, яка зазіхає на права громадян,
  • фінансування екстремізму,
  • залучення неповнолітніх до небезпечних дій та реабілітації нацизму.

Після вбивства Владлена Татарського в справу опозиціонера додали статтю щодо виправдання тероризму. Однак цього разу її не розглядали.

    Наразі Навальний вже перебуває у ВК-6 суворого режиму в Мелеховому Володимирській області за минулими звинуваченнями. Зокрема, опозиціонеру призначили 9 років в'язниці. Тепер же політика переведуть до іншої колонії, де перебувають особливо небезпечні злочинці та рецидивісти. В'язниця, у якій перебуватиме Навальний має жорсткі умови:

    • В одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях. Перемовлятися зі співкамерниками не можна.
    • Без права листування та побачень протягом перших 10 років строку.
    • Територією колонії ув'язнені переміщуються у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм із кількох охоронців.
    • В умовах обмежених прогулянок у закритому дворику.

    Навальний перебував під арештом з січня 2021 року. Його затримали одразу після прибуття з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".

    Неоднозначна постать опозиціонера

    • Раніше Навальний говорив, що "Крим – не бутерброд" і його не можна просто передати назад. Згодом він почав говорити про референдум у Криму – після декількох років перебування півострова в окупації.
    • Під час повномасштабного вторгнення Навальний змінив риторику та почав заявляти, що Україна має повернути кордони 1991 року.
    • Фільм про Навального переміг на Оскарі-2023 як найкращий документальний фільм. Тоді Україні не дозволили виступити. А от сім'я опозиціонера оголосила промову про "звільнення Росії".
    • Навальний заявив, що терорист Гіркін є "політичним в'язнем". Він стверджує, що підтримка арешту Стрєлкова за статтею "екстремізм" означає підтримку режиму Путіна.