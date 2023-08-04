Максимальний строк, який загрожував Навальному за інкримінованими йому звинуваченнями становить 20 років позбавлення волі.

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Навальному винесли новий вирок

Московський міський суд засудив Алєксєя Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму. Навальному висунули звинувачення за шістьома статтями:

про створення екстремістської спільноти,

заклики до екстремізму,

створення НКО, яка зазіхає на права громадян,

фінансування екстремізму,

залучення неповнолітніх до небезпечних дій та реабілітації нацизму.

Після вбивства Владлена Татарського в справу опозиціонера додали статтю щодо виправдання тероризму. Однак цього разу її не розглядали.

Наразі Навальний вже перебуває у ВК-6 суворого режиму в Мелеховому Володимирській області за минулими звинуваченнями. Зокрема, опозиціонеру призначили 9 років в'язниці. Тепер же політика переведуть до іншої колонії, де перебувають особливо небезпечні злочинці та рецидивісти. В'язниця, у якій перебуватиме Навальний має жорсткі умови:

В одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях. Перемовлятися зі співкамерниками не можна.

Без права листування та побачень протягом перших 10 років строку.

Територією колонії ув'язнені переміщуються у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм із кількох охоронців.

В умовах обмежених прогулянок у закритому дворику.

Навальний перебував під арештом з січня 2021 року. Його затримали одразу після прибуття з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".

Неоднозначна постать опозиціонера