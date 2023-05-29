Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, ситуація у Росії наразі ще остаточно не визначена.

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Варіанти дій нової влади у Росії

Загородній зазначив: те, хто стане наступником Путіна, залежить від сценаріїв, які обере російська еліта. Якщо вони захочуть покращити відносини із країнами Заходу, то це може бути, до прикладу, опозиціонер Алєксєй Навальний. У випадку якщо оберуть курс на "побудову Північної Кореї" – інша людина.

Політолог наголосив, що за будь-яких сценаріїв отримати владу у Росії може особа, про ім'я якої ми ще навіть не чули.

Більша ймовірність, що еліти у Росії захочуть піти на нормалізацію стосунків із Заходом. Я впевнений, що багатьом в Росії не подобається, що відбувається у напрямку Китаю. Вони розуміють, що Китай їх з'їсть і навіть не подавиться,

– припустив він.

Як стверджує Тарас Загородній, Росія завжди намагалась бути ближче до Заходу. Російські чиновники відправляють своїх дітей та зберігають гроші саме у країнах Заходу, а не в Китаї.

Загородній про можливих наступників Путіна: дивіться відео

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