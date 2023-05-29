Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, ситуация в России пока еще не определена.

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Варианты действий новой власти в России

Загородний отметил: то, кто станет преемником Путина, зависит от сценариев, которые выберет российская элита. Если они захотят улучшить отношения со странами Запада, то это может быть, например, оппозиционер Алексей Навальный. В случае если выберут курс на построение Северной Кореи – другой человек.

Политолог подчеркнул, что при любых сценариях получить власть в России может человек, об имени которого мы еще даже не слышали.

Большая вероятность того, что элиты в России захотят пойти на нормализацию отношений с Западом. Я уверен, что многим в России не нравится происходящее в направлении Китая. Они понимают, что Китай их съест и даже не подавится,

– предположил он.

Как утверждает Тарас Загородний, Россия всегда пыталась быть ближе к Западу. Российские чиновники отправляют своих детей и хранят деньги именно в странах Запада, а не в Китае.

Загородний о возможных преемниках Путина: смотрите видео

Что происходит с властью в России