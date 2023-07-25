Олексій Навальний назвав арешт Гіркіна "фіктивною та сфабрикованою справою про екстремізм".

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Що Навальний сказав про арешт

Навальний вважає, що арешт Гіркіна в Росії відбувся "не за звинуваченням у скоєнні справжнього злочину", а по сфабрикованій справі про екстремізм. На його думку, Стрєлкова засудили за критику Путіна та Шойгу, що не є законним.

Окрім цього, Навальний засудив людей, які радіють арешту Гіркіна. Він переконаний, що це підтримка злочинного режиму Росії.

Людину можна судити лише за той злочин, який він скоїв. Зловтішатися тим, що Стрєлков впав через свою владу, означає публічно підтримувати беззаконня,

– заявив Навальний

Навальний наголосив, що вважає рішення нідерландського суду щодо збиття "Боїнга" справедливим та незалежним. Він переконаний, що справа про збиття літака має розслідуватися Росією, а всі винні повинні понести кару. Однак у цьому випадку Гіркіна ув'язнили незаконно.

Він вважає, що навіть попри заяви Гіркіна та всіляку підтримку війни проти України, Росія має "стояти на позиціях закону та справедливості".

При цьому, відповіді на питання, що ж робити з Гіркіним Олексій Навальний не дав. Судячи з посту, якщо рішення є незаконним, то російська влада повинна відпустити терориста. Адже справа про екстремізм не стосується справи про збиття "Боїнга".

Що ще говорив Навальний

Олексій Навальний вже не раз говорив неоднозначні заяви. Зокрема, він раніше казав, що "Крим – не бутерброд" і говорив, що "Крим для людей, які живуть в Криму". Також він пропонував провести "чесний референдум в Криму". Після початку повномасштабного вторгнення опозиціонер все ж почав заявляти, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року.

Втім, слід пам'ятати, що заявам "хороших росіян" не можна сліпо довіряти. Вони поширюють небезпечний наратив про "війну Путіна", а не росіян, що є брехливим та покликаний відбілювати злочини окупантів в Україні.

Що відомо про затримання Ігоря Гіркіна