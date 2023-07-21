Про це повідомляють російські пропагандисти із зали суду, інформує 24 Канал. Раніше у мережі поширили відео, як Гіркіна доставили до зали суду.

Дивіться також Гіркін не був самостійним гравцем, – у ГУР заявили про активну фазу протистояння веж Кремля

Терористу і воєнному злочинцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі він перебуватиме у СІЗО до 18 вересня, згідно з сьогоднішнім рішенням суду.

Головне про затримання Гіркіна

Терориста затримали в п'ятницю, 21 липня. У нього провели обшуки.

Гіркіна затримали за заявою колишнього бойовика ПВК Вагнер.

Важливо! Гіркін перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом. Щодо нього було ухвалено вирок, який передбачає довічне позбавлення волі.

Зауважимо, що Ігор Гіркін "Стрєлков" – колишній ФСБшник. У 2014 році він брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку.

Терорист яро підтримує війну, але є активним критиком військово-політичного керівництва країни-агресора. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим, якого власне сьогодні теж затримали, і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".