Про це повідомляють російські пропагандисти із зали суду, інформує 24 Канал. Раніше у мережі поширили відео, як Гіркіна доставили до зали суду.
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Терористу і воєнному злочинцю загрожує до 5 років позбавлення волі.
Наразі він перебуватиме у СІЗО до 18 вересня, згідно з сьогоднішнім рішенням суду.
Головне про затримання Гіркіна
- Терориста затримали в п'ятницю, 21 липня. У нього провели обшуки.
- Гіркіна затримали за заявою колишнього бойовика ПВК Вагнер.
Зауважимо, що Ігор Гіркін "Стрєлков" – колишній ФСБшник. У 2014 році він брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку.
Терорист яро підтримує війну, але є активним критиком військово-політичного керівництва країни-агресора. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим, якого власне сьогодні теж затримали, і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".