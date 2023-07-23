РосЗМІ заявили, що Гіркін перебуває у камері на двох людей, інформує 24 Канал. Там є телевізор та холодильник.

Зверніть увагу Якщо не застрелять: яке майбутнє може чекати на Гіркіна в Росії

Гіркін відмовляється спілкуватися з правозахисниками. Під вартою терорист перебуватиме до 18 вересня. Стрілкову висунули звинувачення у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Загалом терористу загрожує до 5 років позбавлення волі. Деталей наразі не розкривають.



Де насправді зараз Гіркін / Фото з мережі

Окрім того, російські пропагандисти опублікували так званий "список Гіркіна". У ньому – прізвища тих, хто начебто критикують Володимира Путіна та хід війни Росії з Україною. Російські пропагандисти, які бояться стати наступними, вимагають "тотальної зачистки".

Затримання Гіркіна – головне

Гіркіна затримали 21 липня у його будинку. Дружина терориста – Мирослава Регінська – заявила, що його вивели з дому "під руки". Сама Регінська у той час вдома не була. Окрім того, у квартирі терориста провели обшук.

Терорист активно критикував Путіна. Навіть радив "бункерному дідові" "заткнутися й мовчати".