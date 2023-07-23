РосСМИ заявили, что Гиркин находится в камере на двух человек, сообщаеи 24 Канал. Там есть телевизор и холодильник.

Обратите внимание Если не застрелят: какое будущее может ждать Гиркина в России

Гиркин отказывается общаться с правозащитниками. Под стражей террорист будет находиться до 18 сентября. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В общей сложности террористу грозит до 5 лет лишения свободы. Детали пока не раскрывают.



Где на самом деле Гиркин / Фото из сети

Кроме того, российские пропагандисты опубликовали так называемый "список Гиркина". В нем – фамилии тех, кто якобы критикуют Владимира Путина и ход войны России с Украиной. Российские пропагандисты, боящиеся стать следующими, требуют "тотальной зачистки".

Задержание Гиркина – главное

Гиркина задержали 21 июля в его доме. Жена террориста – Мирослава Регинская – заявила, что его вывели из дома "под руки". Сама Регинская в то время дома не была. Кроме того, в квартире террориста был проведен обыск.

Террорист активно критиковал Путина. Даже советовал "бункерному деду" "заткнуться и молчать".