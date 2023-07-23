Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, арешт Гіркіна – типова ситуація для Росії. Ще свого часу диктатор Йосип Сталін так само розправлявся зі своїми союзниками.

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Яке майбутнє чекає на Гіркіна

Як наголосив Антонюк, якщо терориста Гіркіна найближчим часом не застрелять, то його може очікувати досить непогане політичне майбутнє в країні-агресорці. Він може очолити протестні настрої в Росії. Хоч, звісно, вони не будуть проукраїнськими.

В будь-якому бунті має бути лідер. Я розумію, що Гіркін – персонаж ФСБ, але Кремль все одно зараз зачищатиме усіх, хто хоча б теоретично міг очолити протести. В Путіна є страх, що його ліквідує власне середовище. Тому ще не одна історія арештів буде. Але, якщо Гіркіна не застрелять, то, можливо, будемо бачити його в наступному скликанні держдуми. Замість ЛДПР,

– зауважив Антонюк.

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Звісно, не варто відкидати варіант, що зрештою Гіркін зможе уникнути ув'язнення. Але сумнівно, що він згодом стане пропутінським. Найімовірніше, цей терорист і далі перебуватиме в опозиції та звинувачуватиме керівництво Росії в тому, що вони програли війну в Україні.

Арешт Гіркіна: коротко