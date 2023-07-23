Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, арешт Гіркіна – типова ситуація для Росії. Ще свого часу диктатор Йосип Сталін так само розправлявся зі своїми союзниками.
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Яке майбутнє чекає на Гіркіна
Як наголосив Антонюк, якщо терориста Гіркіна найближчим часом не застрелять, то його може очікувати досить непогане політичне майбутнє в країні-агресорці. Він може очолити протестні настрої в Росії. Хоч, звісно, вони не будуть проукраїнськими.
В будь-якому бунті має бути лідер. Я розумію, що Гіркін – персонаж ФСБ, але Кремль все одно зараз зачищатиме усіх, хто хоча б теоретично міг очолити протести. В Путіна є страх, що його ліквідує власне середовище. Тому ще не одна історія арештів буде. Але, якщо Гіркіна не застрелять, то, можливо, будемо бачити його в наступному скликанні держдуми. Замість ЛДПР,
– зауважив Антонюк.
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Звісно, не варто відкидати варіант, що зрештою Гіркін зможе уникнути ув'язнення. Але сумнівно, що він згодом стане пропутінським. Найімовірніше, цей терорист і далі перебуватиме в опозиції та звинувачуватиме керівництво Росії в тому, що вони програли війну в Україні.
Арешт Гіркіна: коротко
- В Росії затримали терориста та воєнного злочинця Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Згодом суд заарештував його на 2 місяці за обвинуваченнями у "закликах до екстремізму".
- В українській розвідці наголосили, що арешт Гіркін вказує на те, що протистояння між різними вежами Кремля перейшло в активну фазу. Це все почало виходити назовні після спроби заколоту від Пригожина.
- Гіркін, який причетний до збиття малазійського боїнга та інших воєнних злочинів, підтримує Росію у війні проти України. Також він сильно критикує російське військово-політичне керівництво через "бездарні" дії.