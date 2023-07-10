Так-так, окрім того, що Гіркін причетний до збиття "Боїнга" MH17 у 2014 році, він має інші "заслуги", зокрема "письменницькі". Однак усе за порядком. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, чим не вгодив Кремлю – та особисто Путіну – Стрєлков.

Дивіться також Заколот Пригожина – російська громадянська війна, в якій немає переможців

Історія повторюється: а могло бути як з Татарським

Власне, у неділю, 9 липня, в одному з книжкових магазинів Санкт-Петербурга мала відбутись лекція терориста, присвячена нещодавньому заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Однак згодом стало відомо, що поліція евакуювала із цієї книгарні, що має назву "Листва", усіх людей. Сталося це через те, що нібито до правоохоронців надійшло повідомлення про мінування будівлі магазину.

Після повідомлень про мінування "Листви" Ливарний проспект повністю перекрили для автотранспорту. Петербурзька книгарня оточена силовиками,

– написала одна з російських інформаційних помийок.

Варто сказати, що силовики уже приходили напередодні до магазину. Як не дивно, вони вимагали від його співробітників книгарні (що, до речі, входить до видавництва "Чорна сотня", яке активно підтримує війну проти України) підписати "застереження" про "неприпустимість протиправних дій".

Посилались вони на те, що лекція Стрєлкова не погоджена з владою. І це, на перший погляд, "дуже дивно", адже Гіркін не якийсь там "іноагєнт", а цілий "колишній міністр оборони" так званої "ДНР".

Поліція оточила будівлю книгарні, де мала бути лекція Гіркіна / фото росЗМІ

За версією самого Стрєлкова, цей захід скасували, ймовірно, з трьох причин:

він нібито становить загрозу російській державності; керівництво книгарні, де є магазин, "на утриманні у Пригожина"; начальник служби ФСБ втратив здоровий глузд "або теж на утриманні у Пригожина".

Перед тим як пояснювати, яким боком тут Пригожин та чому сам Гіркін вирішив робити про нього "літературні лекції", слід зазначити, що зривання заходу загалом є досить нелогічним кроком для тих людей, яким не подобається терорист.

Тут потрібно згадати про смерть пропагандиста Владлена Татарського у квітні цього року. Як відомо, загинув він якраз-таки під час "літературної лекції" в Петербурзі внаслідок того, що вибухнула статуетка з тротилом, яку йому подарувала одна з відвідувачок заходу. Тоді і в Росії не особливо хотіли шукати "винних ззовні", намагаючись все спихнути на "внутрішніх ворогів". І Україна констатувала, що до цього не причетна. Ну, і загалом було очевидно, що росіяни починають гризти самих себе як найпримітивніші створіння, яких ізолювали в невеликій баночці.

До теми Не був мішенню, гідною особливої уваги у Києві: в ISW припустили причини вбивства Татарського

Отже, якщо справді Гіркін був комусь "не вигідний", тому чому просто було не повторити такий же сценарій як з Татарським? Запитання риторичне.

Конфлікт Гіркіна з Пригожиним

Упродовж місяців Стрєлкова російські пропагандисти звинувачували у підготовці заколоту проти Кремля. До того ж сам Гіркін підігрівав ці чутки, створюючи "клуби розгніваних патріотів", які "вкрай незадоволені" подіями в Росії та на полі бою, тому й "бажають справедливості".

Апогеєм цього стало звернення воєнного злочинця, у якому він "наказав" президенту Росії Владіміру Путіну "заткнутись і мовчати", фактично "витерши об російського лідера свої ноги".

Тряпка, замовкни,

– сказав тоді терорист Путіну.

На відміну від Гіркіна, Пригожин публічно завжди був нібито "за" Путіна, хоча говорити що така людина, як він, щиро вірить у якісь ідеї, а не "силу грошей", – також не можна. Зокрема, різний публічний погляд на "вождя" змусив життєві дороги Гіркіна та Пригожина розійтись в різні боки.

До теми Путін фактично більше не президент Росії, – ексагент КДБ про витівки Гіркіна

Водночас під час "активної фази" конфлікту ватажка "Вагнера" з міністерством оборони щодо снарядів, Гіркін назвав Пригожина "Весельчаком У", майстром "м'ясних штурмів", що зумів просунутися ціною величезних, невиправданих втрат всього на відстань від 15 до 20 кілометрів за пів року.

Однак, послуговуючись термінологією самих же росіян-імперців можна, сказати, що час все розставив на свої місця.

Іполит принаймні спокійний дурень, а Анатоль – неспокійний,

– писав головний трубадур імперії Лєв Толстой у романі "Війна і мир".

І довгий час здавалось, що саме Гіркін є той "неспокійний Анатоль" з клубу "Розлючених патріотів", який зчинить заколот. Проте ця роль випала Пригожину. Немає сумнівів, що відіграв він її "геніально", допомігши Кремлю розв'язати проблему з ПВК "Вагнера", яку міноборони тривалий час не могло підкорити.

Тепер же вагнерівців завдяки заколоту не становлять загрози для путінського режиму. А Гіркін тепер сам взявся активно розганяти заяви про можливу громадянську війну в Росії.

До теми Мішень вже на спині: Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, – CNN

Що можна підсумувати