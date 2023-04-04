Ці люди не бояться нічого. Гіркін безпосередньо сварить Путіна – він сказав йому: "Вова, заткнися і мовчи". Далі лишається сказати: "Вова, йди у свій бункер" тощо. Про це 24 Каналу сказав колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Варте уваги Клуб недоумків: Гіркін зібрав "розлючених патріотів Росії", які втомилися від поразок окупантів

Путіна ніхто не боїться, Путін не є президентом Росії, Путіну надіслали чорну мітку з Гааги, Путін перестав існувати як політичний індивід навіть всередині Росії,

– стверджує Жирнов.

Жирнов про витівки Гіркіна: дивіться відео

У Росії хочуть скинути Путіна

На території Росії вже почалася боротьба за владу. Жирнов підкреслює: створення "клубу розгніваних патріотів" – це нова політична заявка на вибори.

"Це створення політичного руху російських фашистів, які хочуть змінити Путіна, путінську кавалерію. Хто за ними стоїть конкретно? Гіркін був офіцером ФСБ, тому, кажуть, за ним стоїть Алєксандр Бортніков та Ніколай Патрушев. Вони критикують армію. Це спецслужби, контррозвідка Росії, яка протиставляє себе армії", – пояснив ексагент КДБ.

Якщо за Гіркіним стоїть Бортніков й Патрушев, це означає, що вони також критикують диктатора. Але Гіркіна ніхто не чіпає, не затримує, не розстрілює.

"Маленьку дівчинку за абсолютно нейтральний малюнок "за мир" відправляють у концтабір для дітей, її тата саджають у в'язницю на 2 роки. А Гіркіна ніхто не чіпає. Це показник того, що у Росії вже немає державної влади", – запевняє Жирнов.

Доводить це, зокрема, існування такого персонажа, як Євгєній Пригожин, який криє матом міністра оборони й начальника генштабу. Це називається "бунт на кораблі". На фронті за таке одразу розстрілюють. Колишній співробітник КДБ наголошує, що, безумовно, можна критикувати про себе чи то індивідуальній бесіді. Але не в публічному просторі, особливо під час війни.

"Якщо його не розстріляли, значить цей бунт є законним. Раніше я казав, що з вересня 2022 року обов'язки президента Росії виконує Пригожин", – підсумував колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Що відомо про "клуб"