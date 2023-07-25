Алексей Навальный назвал арест Гиркина "фиктивным и сфабрикованным делом об экстремизме".

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Что Навальный сказал об аресте

Навальный считает, что арест Гиркина в России произошел "не по обвинению в совершении настоящего преступления", а по сфабрикованному делу об экстремизме. По его мнению, Стрелкова осудили за критику Путина и Шойгу, что не есть законно.

Кроме этого, Навальный осудил людей, радующихся аресту Гиркина. Он уверен, что это поддержка преступного режима России.

Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие,

– заявил Навальный

Навальный подчеркнул, что считает решение нидерландского суда по сбитию "Боинга" справедливым и независимым. Он убежден, что дело об уничтожении самолета должно расследоваться Россией, а все виновные должны понести наказание. Однако в этом случае Гиркина арестовали незаконно.

Он считает, что даже несмотря на заявления Гиркина и всемерную поддержку войны против Украины, Россия должна "стоять на позициях закона и справедливости".

При этом ответа на вопрос, что же делать с Гиркиным Алексей Навальный не дал. Судя по посту, если решение является незаконным, то российские власти должны отпустить террориста. Дело ведь об экстремизме не касается дела об уничтожении "Боинга".

Что еще говорил Навальный

Алексей Навальный уже не раз говорил неоднозначные заявления. В частности, он ранее говорил, что "Крым – не бутерброд" и говорил, что "Крым для людей, живущих в Крыму". Также он предлагал провести "честный референдум в Крыму". После начала полномасштабного вторжения оппозиционер все-таки стал заявлять, что Украина должна вернуться к границам 1991 года.

Однако следует помнить, что заявлениям "хороших россиян" нельзя слепо доверять. Они распространяют опасный нарратив о "войне Путина", а не россиян, лживый и призванный отбеливать преступления оккупантов в Украине.

Что известно о задержании Игоря Гиркина