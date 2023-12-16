Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил 24 Каналу, что во время "прямой линии" и пресс-конференции Путина никто даже не спросил у него, куда девался "главный политзаключенный России" Алексей Навальный – так называемый российский оппозиционер. Отметим, что он исчез из колонии, в которой находился.
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В колонии во Владимирской области, где он находился, тоже не знают, куда он девался. По словам Яковенко, говорили, что Навального якобы перевели в Москву. Все, чтобы повесить на него десяток уголовных дел. Однако в СИЗО столицы России его не обнаружили.
Ни один человек не задал вопрос Путину. Дмитрий Песков заявил, что у Кремля "нет ни желания, ни возможности следить за судьбой политзаключенных". При этом очень строго возмутился, что представители США выражают обеспокоенность, куда девался "главный личный враг Путина",
– сказал российский оппозиционный журналист.
Пресс-секретарь Путина заявил, что, мол, это – не "их дело". А Алексей Навальный якобы "их" и они с ним сделают все, что захотят. Это один из многих вопросов, на который Путин не только не ответил, но его никто и не задал.
Только вопросы, которые надо
Во время 4-часовой пресс-конференции и "прямой линии" не говорилось о предстоящих выборах президента России. То есть, не было разговоров о том, что именно Путин может предложить россиянам на очередной свой срок.
"Некрасиво" задавать такие вопросы человеку, который у власти уже 30 лет собирается как "раб на галерах" пахать. Народ был подобран понимающий, что можно спрашивать, а что нет", – отметил Игорь Яковенко.
Заявления Путина на "прямой линии": главное
- Президент России хвастался российской экономикой и "устойчивой финансовой системой". Также он заявил, что якобы "сокращается государственный долг". Однако впоследствии Путин сказал, что есть проблемы в расчете долларами и евро. Кроме того, он похвастался улучшенными отношениями с КНР.
- Владимир Путин заявил, что "мир" настанет тогда, когда россияне достигнут своих целей. Снова он наговорил очередных сказок о "денацификации", "демилитаризации" и "нейтральном статусе" Украины. Также он пожаловался, что Запад поддерживает украинское государство. Однако, по его словам, якобы "халява скоро может закончиться".
- Глава Кремля заявил, что в России была якобы только одна волна мобилизации. А другая – пока "не нужна". По словам Путина, мобилизовали якобы 300 тысяч россиян. В то же время в войне против Украины принимают участие 617 тысяч оккупантов.