Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил 24 Каналу, что во время "прямой линии" и пресс-конференции Путина никто даже не спросил у него, куда девался "главный политзаключенный России" Алексей Навальный – так называемый российский оппозиционер. Отметим, что он исчез из колонии, в которой находился.

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В колонии во Владимирской области, где он находился, тоже не знают, куда он девался. По словам Яковенко, говорили, что Навального якобы перевели в Москву. Все, чтобы повесить на него десяток уголовных дел. Однако в СИЗО столицы России его не обнаружили.

Ни один человек не задал вопрос Путину. Дмитрий Песков заявил, что у Кремля "нет ни желания, ни возможности следить за судьбой политзаключенных". При этом очень строго возмутился, что представители США выражают обеспокоенность, куда девался "главный личный враг Путина",

– сказал российский оппозиционный журналист.

Пресс-секретарь Путина заявил, что, мол, это – не "их дело". А Алексей Навальный якобы "их" и они с ним сделают все, что захотят. Это один из многих вопросов, на который Путин не только не ответил, но его никто и не задал.

Только вопросы, которые надо

Во время 4-часовой пресс-конференции и "прямой линии" не говорилось о предстоящих выборах президента России. То есть, не было разговоров о том, что именно Путин может предложить россиянам на очередной свой срок.

"Некрасиво" задавать такие вопросы человеку, который у власти уже 30 лет собирается как "раб на галерах" пахать. Народ был подобран понимающий, что можно спрашивать, а что нет", – отметил Игорь Яковенко.

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