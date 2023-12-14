По словам главы Кремля, российская группировка в Украине насчитывает 617 тысяч военнослужащих.

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Сколько российских солдат в Украине

Кроме того, что Путин назвал количество солдат, которое он бросил на войну против Украины, он также прокомментировал ситуацию с ЧВК "Вагнера". Путин заявил, что формально в России ЧВК не существует. В то же время он пообещал разобраться с выплатами бойцов ЧВК.

Обратите внимание! После "ликвидации" Пригожина и его окружение минобороны России полностью взяло под свой контроль систему "Вагнер". Бывшие вагнеровцы теперь воюют в Украине под новым "брендом" в так называемых подразделениях "Шторм V".

Также российский диктатор признался, что среди боевиков частной военной компании были близкие ему люди, которые погибли.

Справка: В конце октября 2023 года в ГУР заявили, что на оккупированных территориях Украины российская группировка составляет более 400 тысяч солдат.

Какой бред нес Путин

В стране – агрессоре продолжается пресс-конференция Путина и "прямая линия". Российский диктатор уже успел выдать ряд циничных заявлений.

Так, он заявил, что мир наступит тогда, когда Россия достигнет своей цели. Путин подчеркнул, что цели войны не изменились. Он снова "запел" о "денацификации", "демилитаризации", внеблоковом статусе Украины. Украинцев глава Кремля традиционно назвал россиянами.

Также российский диктатор убеждал свой электорат, что второй волны мобилизации не будет, ведь в этом, мол, нет нужды. По словам Путина, контракт на войну в Украину подписали 486 тысяч человек и якобы 1500 записываются ежедневно.