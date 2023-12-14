За словами очільника Кремля, російське угруповання в Україні наразі налічує 617 тисяч військовослужбовців.

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Скільки російських солдатів в Україні

Окрім того, що Путін назвав кількість солдатів, які кинув на війну проти України, він також прокоментував ситуацію із ПВК "Вагнер". Хоча і робив це неохоче, не вживаючи саме слово "Вагнер".

Путін заявив, що формально в Росії ПВК не існує. Водночас він пообіцяв розібратися із виплатами бійців ПВК.

Також російський диктатор зізнався, що серед бойовиків приватної військової компанії були люди, які були близькі йому і загинули.

Яку маячню ніс Путін

У країні – агресорці триває пресконференція Путіна і "пряма лінія". Російський диктатор вже встиг видати низку цинічних заяв.