Як пройшов ребрендинг вагнерівців

Спочатку не зовсім зрозумілим було, що це за такі тіла. Жартували, що це підрозділи, сформовані з вакцинованих "Супутник-V". Тому, мовляв, чого з ними морочитися, якщо самі через якийсь час помруть від побічних дій. Але виявилося, що здебільшого ці підрозділи складаються з колишніх головорізів ПВК "Вагнера".

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Фактично "Шторм V" – це той же ПВК "Вагнера", тільки під патронатом міністерства оборони Росії, причому з повним ребрендингом. Більше ніякого ПВК "Вагнера". Про нього в інформаційному просторі забуватимуть цілком і повністю, а самі вагнерівці перекочували у "Шторм V".

Причому на Куп'янському напрямку їх активно застосовують. А чого б і ні? Застоялися, пора в "м'ясорубку".

На північний схід від Синьківки вели наступальні дії 25 і 138 ОМСБр зі складу 6 загальновійськової армії, а на південь від Ольшан обмежилися силами лише 25 ОМСБр. Саме у складі цих ОМСБр і перебувають штурмові роти "Шторм V", по 3 на кожну бригаду.

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До речі, буквально днями надіслали ще майже 300 "тушок" для доукомплектації, що говорить про не особливо й успішні дії "Шторм V".

Також штурмові роти "Шторм V" прикріплені до 26 танкового полку, 47 танкової дивізії і 27 ОМСБр. Тут вимальовується тиск на Лиман Перший та затикання механізованих прогалин ребрендованими "тушами".

У цьому контексті зазначу, що, як і очікувалося, після нейтралізації тандему Євгєній Пригожин, Дмітрій Уткін та Валєрій Чекалов, міноборони Росії повністю взяло під себе систему "Вагнера", а намісник Пригожина, Уткіна і Чекалова Антон Єлізаров "Лотос" виявився безхарактерною амебою, яку без проблем під свій мотив скрутив оленяр-різьбяр по дереву.

Однак це насправді тільки вершина айсберга того, як розгулявся Сєргєй Шойгу, відчувши всю повноту влади в зоні бойових дій і без будь-якої конкуренції. Прийшов час Владіміру Путіну ходити під себе. Пригожин та Уткін хоч якось урівноважували амбітного тувинця, тепер же в нього гальма явно зриває.