Как прошел ребрендинг вагнеровцев

Сначала не совсем понятно было, что это за такие тела. Шутили, что эти подразделения сформированы из вакцинированных "Спутник-V". Поэтому, мол, чего с ними возиться, если сами через некоторое время умрут от побочных действий. Но оказалось, что в большинстве своем эти подразделения состоят из бывших головорезов ЧВК "Вагнера".

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Фактически "Шторм V" – это тот же ЧВК "Вагнера", только под патронатом министерства обороны России, причем с полным ребрендингом. Больше никакого ЧВК "Вагнера". О нем в информационном пространстве будут забывать целиком и полностью, а сами вагнеровцы перекочевали в "Шторм V".

Причем на Купянском направлении их активно применяют. А почему бы и нет? Застоялись, пора в "мясорубку".

К северо-востоку от Синьковки вели наступательные действия 25 и 138 ОМСБр из состава 6 общевойсковой армии, а к югу от Ольшан ограничились силами только 25 ОМСБр. Именно в составе этих ОМСБр и находятся штурмовые роты "Шторм V", по 3 на каждую бригаду.

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Кстати, буквально на днях направили еще почти 300 "тушек" для доукомплектации, что говорит о не особо успешных действиях "Шторм V".

Также штурмовые роты "Шторм V" прикреплены к 26 танковому полку, 47 танковой дивизии и 27 ОМСБр. Здесь вырисовывается давление на Лиман Первый и затыкание механизированных пробелов ребрендированными "тушами".

В этом контексте отмечу, что, как и ожидалось, после нейтрализации тандема Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов, минобороны России полностью взяло под себя систему "Вагнера", а наместник Пригожина, Уткина и Чекалова Антон Елизаров "Лотос" оказался бесхарактерной амебой, которую без проблем под свой мотив скрутил оленевод-резчик по дереву.

Однако это на самом деле только вершина айсберга того, как разгулялся Сергей Шойгу, ощутив всю полноту власти в зоне боевых действий и без какой-либо конкуренции. Пришло время Владимиру Путину ходить под себя. Пригожин и Уткин хоть как-то уравновешивали амбициозного тувинца, теперь же у него тормоза явно срывает.