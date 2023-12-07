История продолжительностью более года

В марте 2022 года на Житомирской трассе российские военные расстреляли очередную семью, которая пыталась эвакуироваться. Родители погибли на месте. Старшая дочь получила ранение ноги, младшая – осталась невредимой. Российские военные обрекли насмерть обоих детей:

одну – не обеспечив оказание надлежащей медицинской помощи,

другую – просто бросив в чужой деревне.

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Целый год родственники разыскивали раненую 15-летнюю Арину в Беларуси, посылая официальные запросы компетентным органам государства, украинскому посольству, Международному комитету Красного Креста. Но о смерти внучки узнали только недавно – после возвращения ее тела и проведения генетической экспертизы.

Как Россия убивает украинских детей

С момента начала полномасштабного вторжения россияне убили 512 украинских детей, искалечив еще 1152. Эта цифра меньше реальной, поскольку ни Украина, ни международные организации не имеют доступа к оккупированным территориям, чтобы задокументировать преступления там.

Россия преимущественно отказывалась обеспечить безопасность эвакуационных коридоров, порой прицельно стреляя в транспорт с отметкой "Дети". Из-за этого погибли десятки маленьких украинцев. Тех, кому удалось выжить, Россия "эвакуировала" для оказания медицинской помощи. Однако целью такого вывоза было далеко не спасение.

Задокументированы случаи вывоза россиянами детей для оказания медицинской помощи, однако без необходимости такого вмешательства. Кроме того, существуют свидетельства дальнейшей насильственной передачи детей семьям россиян, использование больниц исключительно с целью временного размещения несовершеннолетних для дальнейшей депортации или принудительного перемещения. Есть и доказательства ненадлежащего предоставления медицинской помощи, а также сбора персональной информации о состоянии здоровья ребенка без согласия его законных представителей.

Наконец, диспансеризация (медицинские осмотры) по распоряжению Владимира Путина является одной из схем вывоза маленьких украинцев.

Что должно делать государство, осуществляющее эвакуацию по медицинским соображениям

Согласно международному гуманитарному праву настоятельная необходимость, продиктованная состоянием здоровья ребенка, является одним из обстоятельств, разрешающих его перемещение. Однако для того, чтобы такие действия подпадали под определение эвакуации, они должны быть временными, после согласования с законными представителями и государством гражданства несовершеннолетнего лица.

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В каждом случае подробная информация о перемещенном ребенке должна предоставляться Международному комитету Красного Креста для дальнейшего воссоединения семьи. Эвакуация на территорию третьего государства обычно правомерна только в случае, когда никакой другой возможности спасти ребенка нет.

Вывоз Арины Ятюк не может считаться эвакуацией по медицинским соображениям. Несмотря на отсутствие доступа к выводу об окончательной причине смерти ребенка, учитывая причиненные телесные повреждения, можно утверждать, что при оперативном оказании неотложной помощи в Украине, девочка могла бы выжить. Ее депортировали в Беларусь, что было неоправданным риском.

Причиной ранения ребенка является военное преступление российских военных. В свою очередь органы власти Беларуси либо сознательно пытались скрыть смерть ребенка, либо преступно бездействовали, не предоставляя информацию родственникам Арины. Кроме того, белорусский Красный Крест был обязан приложить усилия, чтобы установить судьбу девочки по запросу Международного Комитета Красного Креста, однако не сделал этого. Такое поведение еще раз свидетельствует о веских основаниях приостановить членство национального отделения в Международной федерации Красного Креста и Полумесяца.

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Следует подчеркнуть, что в отличие от России, на территории Беларуси продолжает действовать посольство Украины. Компетентные органы власти Беларуси были обязаны уведомить государство гражданства ребенка о его смерти. В этом случае ссылка на "наши, российские дети" не работает, поскольку у Арины не было и не могло быть даже по законодательству России паспорта государства-агрессора.

Ответственность

Действия российских агентов, в том числе и в Беларуси, имеют признаки сразу нескольких международных преступлений и являются серьезными нарушениями прав ребенка в ходе вооруженного конфликта. Однако обеспечить наказание виновных в их совершении и предупредить рецидив – сверхсложная задача.

Компетентные международные организации не акцентируют внимание на обстоятельствах убийства украинских детей, в частности, прицельных расстрелах с близкого расстояния. Депортации и принудительное перемещение все еще находятся вне доступа мониторинговых механизмов ООН.

Россия начинала полномасштабное вторжение с лозунгом "8 лет нацисты убивали детей Донбасса". Но правда в том, что почти 10 лет именно Россия убивает маленьких украинцев и после 24 февраля количество жертв уже возросло в 4 раза. России действительно не нужны украинские дети, поэтому те, кто не станет российским патриотом, будет новой мишенью.