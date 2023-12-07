Лишь подросткам кажется, что весь мир крутится вокруг них.

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Внутренний порядок всегда побеждает

Мы пылаем в огромной войне, которая имеет шансы выплеснуться далеко за пределы Восточной Европы. Но это мало кто понимает, кроме непосредственных соседей, и тем плевать.

Если польский дальнобойщик не отдает себе отчета, что каждый день блокировка границы увеличивает вероятность его собственного сидения в окопе, то что вы хотите от американского программиста, французского фермера, индийского мелкого чиновника, аргентинского учителя, саудовского шейха, индонезийского базарного торговца?

Миром правят истории. Почти два года тому назад наша история поразила мир. Но потом внимание переключилось на другие истории.

Члены парламентов и чиновники разных стран думают о внутренней повестке дня. Потому что их принуждают избиратели. Даже в авторитарных странах внутренняя повестка обычно преобладает. Мы не рассказали свою историю так, чтобы она затмила внутреннюю повестку дня. Мы не стали героями сериала, который смотрят каждый вечер, не отрываясь. Отчасти это объясняется отсутствием больших новостей в течение почти года.

Но главное – мы не составили своей истории для мира. Нам нужно усиление дипломатии в разы. Как профессиональной дипломатии (у нас еще нет послов во многих важных местах мира, а имеющиеся часто не отвечают требованиям времени), так и народной: художники, предприниматели, историки, ветераны и тому подобное.

Нам нужно выходить на сцену после россиян

Следует прекратить плохую практику, когда дипломатами руководят туристы. Необходимо прекратить плохую практику тасовки переговорщиков. Следует привлечь силу горизонтальных сетей. Надо поддерживать старую и новую диаспору. Надо выстраивать многопартийные отношения. Надо использовать на полную межпарламентскую площадку.

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Надо стоять на каждой сцене мира, где стоят русские, и перебивать их нарративы своими. Надо выходить на каждую трибуну мира после россиян и опровергать их истории, рассказывая о своих.

Надо выглядеть для мира маленьким благословенным Давидом, отчаянно сражающимся с большим тупым жестоким отвратительным Голиафом, а не маленькой коррумпированной автократией рядом с большой коррумпированной автократией.

Наши внешнеполитические провалы имеют объективные причины, но мы не имеем на них права. Мы должны побеждать. Каждое поражение должно научить нас, что мы делаем не так.