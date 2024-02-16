Про смерть Навального повідомили самі росіяни – це нібито сталося після прогулянки в колонії. Навальний був одним із відомих російських опозиціонерів, його не раз арештовували, він разом із командою випускав антикорупційні розслідування особисто проти Путіна. Втім, політик відзначився антиукраїнськими заявами, наприклад, славнозвісною фразою "Крим не бутерброд". 24 Канал зібрав в один матеріал усі офіційні заяви росіян про смерть Навального, реакцію його родичів і світу.

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Що відомо про смерть Олексія Навального

18:33, 16 лютого У Кремлі "все сказали" і лають Захід, Байден поки не коментував Журналісти пригадали, що у 2021 році Байден грозив Путіну наслідками, якщо Навальний помре у в'язниці. Це означатиме "погіршення відносин з усім світом і зі США".

Але в Росії жорстко критикують ЄС і США, мовляв, їхні заяви неприйнятні. І заявили про протест МЗС Австрії через заяви президента країни – той звинуватив у смерті Навального російське керівництво.

Загалом Пєсков висловився про смерть Навального так: "Ми вже все сказали".

18:20, 16 лютого "Навального вбили" Про це заявив Іван Жданов – голова Фонду боротьби з корупцією (ФБК), створеного Навальним. Відбулося вбивство Олексія Навального. І його вбив Володимир Путін,

– сказав він. Іще Жданов додав: колонія, лікарня, морги не відповідають на дзвінки. Але адвокат іще летить в Ямало-Ненецький округ, тож у команди Навального немає підтвердження смерті політика.

18:10, 16 лютого Лікар Навального про його смерть Олександр Полупанов лікував Навального після його отруєння. Він сумнівається в тому діагнозі, який озвучила влада. Те, що пишуть у ЗМІ та заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія... Неможливо підтвердити, тому що не було проведено жодних прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання,

– зазначив Полупанов.



18:00, 16 лютого "Ми знали, що так буде", – Ілля Новіков Адвокат сказав, що ті, хто відчуває жах, просто заплющували очі на те, що відбувалося в Росії під час повномасштабного вторгнення.

17:50, 16 лютого Журналіст "Радіо Свобода" вказав на цікаву деталь Прогулянки в штрафному ізоляторі починаються о 6:30. Про це говорив сам Навальний. А російські журналісти написали, що Навальному стало зле близько першої дня.

17:40, 16 лютого Батько Навального про смерть сина Він сказав, що це факт, але не може сказати, де відбудеться прощання. Згодом Кіра Ярмиш сказала, що батько не давав таких коментарів.

17:30, 16 лютого Акції у пам'ять про Навального пройдуть по всьому світу – від Тбілісі та Єревана до Гааги, Нюрнбергу та Хайфи.

17:20, 16 лютого

Поліція вивчає квіти, які принесли в Москві до Соловецького каменя / Фото "Новая газета"

17:15, 16 лютого Юлія Навальна вперше прокоментувала смерть чоловіка Ми не можемо вірити Путіну, він завжди бреше. Але якщо це правда, Путін і його друзі мають відповісти. Цей день скоро прийде,

– сказала вона. В мережі поширюють давнє відео, де іноземний журналіст запитує Навального, що робити, якщо його вб'ють. Той каже: "Не здавайтеся. Це означає, що ми дуже сильні, якщо вони на це пішли. І треба використати цю силу".

17:00, 16 лютого Росіяни несуть квіти, правоохоронці проти У Новосибірську поліція оточила пам'ятник жертвам політрепресій – нібито через мінування.

В Ульяновську люди в цивільному забрали квіти з пам'ятника жертвам політрепресій і сфотографували тих, хто їх приніс.

16:51, 16 лютого Перша реакція США "Його смерть, а також зацикленість і страх однієї людини підкреслюють слабкість і гнилизну путінської системи. За це відповідальна Росія", – Блінкен.

"Це жахлива трагедія. Враховуючи брудну історію російського уряду, який шкодив своїм супротивникам, постають питання про те, що саме сталося", – Салліван.

16:40, 16 лютого На акціях у Лондоні та Берліні люди тримають плакати з написом "Убивці!"

16:30, 16 лютого МЗС Франції про смерть Навального "Він заплатив життям за спротив системі пригнічування. Його смерть повертає нас до реалій режима Путіна", – сказав Стефан Сежурне.

16:15, 16 лютого Люди несуть квіти в пам'ять про Навального Вони з'явился в Казані біля пам'ятника жертвам політичних репресій і у Вільнюсі. У Берліні проходить акція.

16:00, 16 лютого Урсула фон дер Ляєн про смерть Навального "Путін найбільше боїться інакодумства з боку власного народу. Смерть Навального – нагадування про те, що являють собою Путін і його режим".

15:50, 16 лютого Біля посольства Росії у різних країнах анонсують акції Акції у пам'ять про Навального мають відбутися в Естонії та Польщі увечері 16 лютого.

15:40, 16 лютого Колишній олігарх і опозиціонер Михайло Ходорковський закликав вписати прізвище Навального в бюлетен на виборах президента Росії 17 березня.

15:30, 16 лютого Шарль Мішель про смерть Навального ЄС покладає усю відповідальність на російський режим,

– сказав він.

15:23, 16 лютого Матір Навального прокоментувала смерть сина Не хочу чути жодних співчуттів. Бачила сина в колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний,

– написала пані Людмила.

15:10, 16 лютого Шольц про смерть Навального Німецький лідер назвав смерть Навального "знаком, наскільки змінилася Росія, – це давно не демократія".

15:00, 16 лютого "Ми не збиралися йому шкодити" У Раді Федерації смерть Навального назвали нещасним випадком.

14:50, 16 лютого Адвокати про смерть Навального Леонід Соловйов сказав, що нічого не коментує – так просила родина Навального. 14 лютого, коли востаннє в Навального були адвокати, в нього було все добре. У мережі поширюють останнє відео Навального, де він сміється і жартує, що гроші в нього закінчуються, тож судді та вся колонія можуть скинутися. Правоохоронці посміхаються у відповідь.

14:45, 16 лютого Його вбив Путін, - Зеленський Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції,

– заявив Зеленський. "Путін усе має програти, все втратити і відповідати за скоєне", – додав він.

14:35, 16 лютого Захід реагує, Росія ображається Ріші Сунак назвав смерть Навального жахливою новиною.

Марія Захарова тим часом намагається в чомусь звинуватити Захід, мовляв, світові лідери роблять висновки до висновків експертизи.

14:30, 16 лютого НАТО про смерть Навального Факти довкола смерті Навального мають бути встановлені, сказав Єнс Столтенберг. І додав: "Росія має відповісти на серйозні питання".

14:15, 16 лютого Перша реакція на смерть Навального в світі Президент Латвії першим із іноземних лідерів висловився щодо смерті Навального. Його вбив Кремль,

– сказав він. До того в схожому ключі висловився розслідувач Христо Грозєв.

14:00, 16 лютого Коментар Кіри Ярмиш Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має підтвердження смерті політика. Адвокати вирушили до колонії.

13:50, 16 лютого Пєсков прокоментував смерть Навального За його словами, Путіну вже повідомили. Але сам Пєсков сказав, що причин смерті Навального не знає, у цьому розбиратимуться медики.

13:41, 16 лютого Деталі про смерть Навального від росіян ФСВК каже, що Навальному погіршало після прогулянки, він утратив свідомість, а реанімація не дала результату. До колонії поїде комісія. Джерела пропагандистського телеканалу RT твердять, що причина смерті Навального – відрив тромбу.