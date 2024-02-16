У п'ятницю, 16 лютого, стало відомо про смерть російського опозиціонера Навального у виправній колонії. У цьому матеріалі 24 Канал з посиланням на росЗМІ та телеграм-канали пише про акції, на які виходять росіяни в різних кутках планети.

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Протести російських емігрантів

Мітинги на знак протесту проти Кремля та пам'яті Навального відбуваються у багатьох містах світу. Від Єревану до Парижа росіяни виходять на вулиці, висловлюючи своє обурення та вимагаючи справедливості.

Учасники акцій тримають плакати з написами та скандують:

  • "Путин вбивця";
  • "Не забудемо, не пробачимо";
  • "Вбитий за свободу";
  • "Навальний";
  • "Путін – х**ло";
  • "Спалити Кремль".

Росіяни за кордоном вшановують пам'ять Навального / Фото з телеграм-каналів

Як пишуть ЗМІ, у Батумі зібралося близько 300 осіб, а в Ризі – сотні людей несуть квіти до меморіалів. У Тбілісі та інших містах також відбуваються масові збори на знак солідарності.

Справедлива позиція українців

В українській мережі можна знайти чимало дописів та коментарів, у яких люди критикують російську опозицію та ситуацію навколо мітингів проти кремлівського режиму.

Далі, власне, те, що не подобається українцям.

  • Навальний не мав чіткої позиції щодо Криму, хоча півострів згідно з міжнародним правом є українським. Він також з насмішкою висловлювався щодо нашої мови та підтримував РПЦ в Україні, яка відкрито працює на Кремль.
  • Росіяни активно протестують за кордоном, невідомо до кого адресуючи свій гнів. У той час в їхній рідній країні масових протестів та заворушень немає. Тому, очевидно, потрібного результату від їхніх акцій не буде.
  • Російські емігранти, вшановуючи пам'ять Навального, виступають проти Путіна. Однак здебільшого забувають згадувати, що, окрім одного опозиціонера, президент Росії вбив тисячі українців. Справедливо, якби ці два меседжі завжди звучали разом.

У соціальних мережах можна чимало мемів від українців, які висміюють Навального. Ці жарти є обґрунтованою реакцією на те, що неправильно робить та що забуває робити російська ліберальна спільнота. Назвати їх проявом "відсутності людяності" є, вочевидь, несправедливим.

Коротко про смерть Навального

  • Алєксєй Навальний, російський опозиціонер, помер 16 лютого 2024 року в виправній колонії №3. Про це першою повідомила Федеральна служба виконання покарань.
  • Політика Навального знайшли без свідомості після прогулянки, і, попри реанімаційні заходи, лікарі констатували його смерть. Причини зупинки серця наразі встановлюють. Лікарі не вірять "офіційній версії".
  • Водночас речник президента Путіна, Дмітрій Пєсков заявив, що Федеральна служба виконання покарань проводить перевірки. Слідчий комітет розпочав процесуальну перевірку.
  • Юлія Навальна, дружина політика, виступила на Мюнхенській конференції. Вона висловлюючи сумніви щодо інформації від російських державних джерел. Також закликала до покарання винних.
  • Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини звинуватив Путіна у вбивстві Навального, називаючи його смерть частиною більшої трагедії, яку він пов'язує з діями російського президента.