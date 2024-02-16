В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти российского оппозиционера Навального в исправительной колонии. В этом материале 24 Канал со ссылкой на росСМИ и телеграм-каналы пишет об акциях, на которые выходят россияне в разных уголках планеты.
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Протесты российских эмигрантов
Митинги в знак протеста против Кремля и памяти Навального проходят во многих городах мира. От Еревана до Парижа россияне выходят на улицы, выражая свое возмущение и требуя справедливости.
Участники акций держат плакаты с надписями и скандируют:
- "Путин убийца";
- "Не забудем, не простим";
- "Убит за свободу";
- "Навальный";
- "Путин – х**ло";
- "Сжечь Кремль".
Россияне за рубежом чтят память Навального / Фото с телеграм-каналов
Как пишут СМИ, в Батуми собралось около 300 человек, а в Риге – сотни людей несут цветы к мемориалам. В Тбилиси и других городах также проходят массовые собрания в знак солидарности.
Справедливая позиция украинцев
В украинской сети можно найти немало сообщений и комментариев, в которых люди критикуют российскую оппозицию и ситуацию вокруг митингов против кремлевского режима.
Далее, собственно, то, что не нравится украинцам.
- Навальный не имел четкой позиции по Крыму, хотя полуостров согласно международному праву является украинским. Он также с насмешкой высказывался относительно нашего языка и поддерживал РПЦ в Украине, которая открыто работает на Кремль.
- Россияне активно протестуют за рубежом, неизвестно к кому адресуя свой гнев. В то время в их родной стране массовых протестов и мятежей нет. Поэтому, очевидно, нужного результата от их акций не будет.
- Российские эмигранты, чествуя память Навального, выступают против Путина. Однако в основном забывают вспоминать, что, кроме одного оппозиционера, президент России убил тысячи украинцев. Справедливо, если бы эти два месседжа всегда звучали вместе.
В социальных сетях можно немало мемов от украинцев, которые высмеивают Навального. Эти шутки являются обоснованной реакцией на то, что неправильно делает и что забывает делать российское либеральное сообщество. Назвать их проявлением "отсутствия человечности" является, очевидно, несправедливым.
Коротко о смерти Навального
- Алексей Навальный, российский оппозиционер, умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3. Об этом первой сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.
- Политика Навального нашли без сознания после прогулки, и, несмотря на реанимационные мероприятия, врачи констатировали его смерть. Причины остановки сердца сейчас устанавливаются. Врачи не верят "официальной версии".
- В то же время пресс-секретарь президента Путина, Дмитрий Песков заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний проводит проверки. Следственный комитет начал процессуальную проверку.
- Юлия Навальная, жена политика, выступила на Мюнхенской конференции. Она выражая сомнения относительно информации от российских государственных источников. Также призвала к наказанию виновных.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию обвинил Путина в убийстве Навального, называя его смерть частью большей трагедии, которую он связывает с действиями российского президента.