16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3. Впоследствии лояльные к Кремлю медиа назвали диагноз тромбоэмболия причиной смерти оппозиционера. В то же время специалисты выражают сомнения относительно этого.

Смотрите также "Ваша жизнь – это движение в направлении стойла": Стаховский отреагировал на смерть Навального

Сомнения в диагнозе Навального

Врач-реаниматолог Александр Полупанов, который ранее лечил Навального, заявил, что диагноз тромбоэмболия может быть притянутым за уши, поскольку не было проведено необходимых медицинских процедур для его подтверждения.

То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия... Невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания,

– отметил Полупанов.

По словам врача, отсутствие вскрытия и медицинской информации о развитии состояния Навального ставит соответствующую версию смерти оппозиционера под сомнение. Полупанов отметил, что в 2020 году, когда он осматривал Навального после отравления, политик не имел рисков для образования тромбоэмболии.

Обратите внимание! Смерть Навального вызвала широкий резонанс, ведь он был одним из самых громких российских оппозиционеров. Украинцы его справедливо критиковали за отсутствие четкой позиции, в частности, по Крыму. Однако его отравление в 2020 году и дальнейшее заключение были предметом международного беспокойства.

Больше о ситуации