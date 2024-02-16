Соответствующую информацию озвучил 24 Каналу высокопоставленный дипломат ЕС "офф рек". На событие уже отреагировал председатель Европейского совета Шарль Мишель, президенты стран Балтии и другие лидеры.

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Как в ЕС и НАТО отреагировали на смерть Навального

Никто не имел никаких сомнений относительно репрессивной ситуации в России. Так что, это лишь подтверждает все, о чем мы говорили,

– заявил чиновник ЄС на условиях анонимности.

Шарль Мишель заявил, что Навальный "боролся за ценности свободы и демократии, ради своих идеалов он принес наивысшую жертву".

"ЕС считает российский режим единственным ответственным за эту трагическую смерть. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых темных условиях", – добавил глава Европейского совета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в эфире Sky News, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола написала, что мир потерял бойца, чье мужество будет отзываться через поколения.

"Прискорбны смертью лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не достоинство. Его борьба за демократию продолжается", – заявила Мецола.

Обратите внимание! В самой России также не промолчали. Одиозная руководительница МИД России Мария Захарова написала: "Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России является самообличительной. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы Запада уже готовы". Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она глубоко обеспокоена и опечалена известием о смерти Алексея Навального. Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии,

– призвала чиновница. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал, что он шокирован сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень смелого человека, который посвятил свою жизнь спасению чести России, дав надежду демократам и гражданскому обществу. "Пока мы ждем дальнейшей информации, давайте проясним: ответственность за это лежит исключительно на Путине", – заверил Боррель.

Что заявили президенты и премьеры стран

Стоит добавить, что одним из первых на смерть Навального отреагировал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что надо знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям", – заявил латвийский лидер.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал сообщение о смерти Навального – ужасными новостями.

Будучи ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия,

– заявил Сунак.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Алексей Навальный не умер в тюрьме, он был убит жестокостью Кремля и его целью любой ценой заставить оппозицию замолчать.

"Российский режим должен столкнуться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности", – добавил Науседа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию.

"Мы исходим из того, что Навальный умер, и это нас очень удручает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился от последствий отравления. Общался с ним об отваге, которой потребовалось его решение вернуться в Россию, и он заплатил за это своей жизнью", – сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.

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Что говорят в США и известные в мире деятели

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия несет за это ответственность.

Прежде всего, если эти сообщения правдивы, мы сочувствуем его жене и семье. Кроме этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой,

– заверил Блинкен.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что в случае подтверждения смерти Навального – это ужасная трагедия и учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда он наносил вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло.

Лидер белорусской оппозиции в эмиграции Светлана Тихановская заявила, что десятки политзаключенных в Беларуси сейчас также находятся в изоляции, а некоторые уже умерли в тюрьме, сотни людей содержатся в нечеловеческих условиях и без всякой помощи.

Эта смерть является еще одним доказательством того, что человеческая жизнь не имеет ценности для диктаторов. Режим Путина, как и режим Лукашенко, стремясь сохранить власть, любыми способами избавляется от оппонентов,

– заявила Тихановская.

Журналист-расследователь Христо Грозев написал: "Сегодня (16 февраля – 24 Канал) Навальный наконец был убит Путиным".

Обратите внимание! О смерти Алексея Навального в России сообщили посреди дня 16 февраля 2024 года. Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что политик умер в исправительной колонии № 3. Там заявили, что якобы ему "после прогулки стало плохо", "он почти сразу потерял сознание". Далее медики якобы проводили реанимационные мероприятия, однако они "не дали положительных результатов".

Пропагандисты заявили, что якобы у Навального оторвался тромб. Стоит заметить, что его в 2020 году отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Он лечился за рубежом, однако таки вернулся в Россию, где его приговорили к 3,5 года тюрьмы по "делу Ив Роше".