Відповідну інформацію озвучив 24 Каналу високопоставлений дипломат ЄС "офф рек". На подію вже відреагував голова Європейської ради Шарль Мішель та президент Латвії Едгар Рінкевич.

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Як у ЄС відреагували на смерть Навального

Ніхто не мав жодних сумнівів щодо репресивної ситуації в Росії. Отже, це лише підтверджує все, про що ми говорили,

– заявив високопосадовець на умовах анонімності.

Шарль Мішель заявив, що Навальний "боровся за цінності свободи та демократії, заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву".

"ЄС вважає російський режим єдиним відповідальним за цю трагічну смерть. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в найтемніших умовах", – додав очільник Європейської ради.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в ефірі Sky News, що всі факти довкола смерті Навального повинні бути встановлені, а Росія повинна відповісти на серйозні питання.

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола написала, що світ втратив бійця, чия мужність відлунюватиме через покоління.

"Нажахані смертю лауреата премії Сахарова Олексія Навального. Росія забрала його свободу і життя, але не гідність. Його боротьба за демократію триває", – заявила Мецола.

Варто додати, що одним із перших на смерть Навального відреагував президент Латвії Едгар Рінкевич.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що треба знати про справжню природу нинішнього російського режиму. Мої співчуття сім'ї та друзям", – заявив латвійський лідер.

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