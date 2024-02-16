Американський лідер Джо Байден у своєму виступі відреагував на звістку про те, що Олексій Навальний помер у колонії, де його утримували. У своєму виступі він назвав відповідальним за це російського президента Владіміра Путіна.

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Черговий доказ жорстокості Путіна, – Байден

Я не тільки не здивований, але й обурений цією новиною,

– наголосив Джо Байден.

У своєму виступі він заявив, що Олексій Навальний хоробро протистояв корупції, а також насильству в адміністрації Владіміра Путіна. Американський лідер зазначив, що не має причин не вірити повідомленням про смерть російського опозиціонера.

Джо Байден підкреслив, що Олексій Навальний навіть за ґратами продовжував говорити правду.

Російська влада розповість свою історію. Але пам'ятайте: Путін відповідальний за смерть Навального,

– зазначив Байден.

Він додав, що смерть Навального – "ще один доказ жорстокості Путіна". Американський лідер підкреслив, що Владімір Путін готовий убивати не лише громадян інших держав, а й власних.

За словами американського президента, "ця трагедія нагадує нам про ставки цього моменту". Байден підкреслив, що США повинні забезпечити фінансування, щоб наша держава мала можливість надалі обороняти себе.

Ця трагедія нагадує нам, що стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів. Якщо ми не зможемо підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього. Це увійде в історію і матиме величезні наслідки. Час іде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним,

– сказав президент США.

За словами президента США, Путін і весь світ повинні знати, що якщо він нападе на члена НАТО, то "ми будемо захищати кожен дюйм землі альянсу".

Він також висловив співчуття дружині Навального та його родині. Джо Байден додав, що США не забудуть російського опозиціонера та його хоробрість.

Також він наголосив, що влада США може вжити нових заходів, які стосуватимуться Росії.

Смерть Олексія Навального: що відомо