Как пишут росСМИ, политик Алексей Навальный умер в результате отрыва тромба.

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Глава Кремля уже все знает

Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков главе Кремля уже доложили о смерти Навального.

Президенту доложили. Сейчас принимают те решения, которые должны принимать в такой ситуации. Больше мне не, что сказать,

– так отреагировал Песков на вопрос медиа.

Адвокат Навального летит в Харп

Между тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что пока у них нет подтверждений его смерти. Она сообщила, что адвокат оппозиционера вылетает в поселок Харп, где тот отбывал наказание. Кроме того, Ярмыш добавила, что как только что-то им станет известно, они обязательно поделятся этими новостями.

Также адвокат Навального рассказал, что встречался со своим подзащитным в среду и тот чувствовал себя хорошо.

Смерть Навального: что известно