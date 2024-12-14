В частности, россияне хотят остаться в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме. В разговоре с 24 Каналом военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал, смогут ли россияне договориться и сохранить эти базы.

К теме Путин ищет "план Б": какие угрозы возникли для России в Африке

Какая судьба российских баз в Сирии

Абу Мохаммеда аль-Джулани, который возглавил свержение сирийского диктатора Башара Асада, выбрал вполне осторожный и прагматичный подход. Сирийские повстанцы удивили многих, ведь их поведение нетипично не только для любых повстанческих группировок, но и для исламских группировок. На внутренней арене они объявили амнистию многим из тех, кто служил в армии Асада, или работал в различных гражданских структурах.

Относительно России аль-Джулани сказал, мол, повстанцы могли уничтожить российские базы, или нанести им ущерб, но предпочитают деловой подход. При том, что еще за день до того, как прекратился огонь, Россия наносила бомбовые удары, в частности по мирным городам,

– сказал Шарп.

По его мнению, сирийские повстанцы исходят из соображения, что они победители и уже решили свою главную проблему. Да, можно было бы удовлетворить желание отомстить и перебить несколько сотен российских военных, но это бы не принесло никакой пользы для будущего.

Однако я считаю, что пребывание российской базы в Сирии в прежнем виде невозможно. Какая необходимость в том, чтобы там находились российские истребители и летали над Сирией,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Он предположил, что российская военная база на аэродроме может функционировать в ограниченном в виде перевалочного пункта для новых авантюр россиян в Африке и Ливии. Также может работать порт в Тартусе, в который будут заходить российские корабли для заправки, получения продовольствия и тому подобное.

К слову, Кремль "шокировало" поражение Асада, поэтому после свержения его режима 8 декабря Россия начала выводить свои корабли с военно-морской базы в Тартусе, а также вывозить самолетами вооружение с авиабазы "Хмеймим".