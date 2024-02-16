16 лютого Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Алєксєя Навального у виправній колонії №3. Згодом лояльні до Кремля медіа назвали діагноз тромбоемболія причиною смерті опозиціонера. Водночас фахівці висловлюють сумніви щодо цього.

Дивіться також "Ваше життя – це рух у напрямку стійла": Стаховський відреагував на смерть Навального

Сумніви у діагнозі Навального

Лікар-реаніматолог Алєксандр Полупанов, який раніше лікував Навального, заявив, що діагноз тромбоемболія може бути притягнутим за вуха, оскільки не було проведено необхідних медичних процедур для його підтвердження.

Те, що пишуть у ЗМІ та заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія... Неможливо підтвердити, тому що не було проведено жодних прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання,

– зазначив Полупанов.

За словами лікаря, відсутність розтину та медичної інформації про розвиток стану Навального ставить відповідну версію смерті опозиціонера під сумнів. Полупанов наголосив, що у 2020 році, коли він оглядав Навального після отруєння, політик не мав ризиків для утворення тромбоемболії.

Зверніть увагу! Смерть Навального викликала широкий резонанс, адже він був одним з найгучніших російських опозиціонерів. Українці його справедливо критикували за відсутність чіткої позиції, зокрема, щодо Криму. Однак його отруєння у 2020 році та подальше ув'язнення були предметом міжнародного занепокоєння.

Більше про ситуацію