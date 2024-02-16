В Омске и Казани российская 16 января вечером полиция взяла в оцепление памятники, а в Новосибирске – перекрыла доступ к одному из мемориалов. Возле него люди почтили память Навального, оставляя цветы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кремль угрожает россиянам

Информационные ресурсы отмечают, что московские спецполки Кремль поднял по тревоге. Похоже, что определенная часть российского общества готова пробовать протестовать, но по состоянию на вечер 16 февраля масштабных беспорядков нет.

В России кое-где акции в память о Навальном / Фото с телеграм-каналов

В то же время прокуратура Москвы опубликовала предупреждение о "незаконных массовых акциях", пригрозив участникам административными арестами. Очевидно, обращались таким образом прежде всего к тем, желающим почтить память Навального.

Из-за распространения в сети призывов принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона,

– говорится в официальном сообщении Кремля.

Задержания возле памятников

Полиция и люди в штатском появились возле памятников в разных городах, в частности в Перми и Москве. Там к Соловецкому камню выстроилась очередь из желающих возложить цветы.

По сообщениям СМИ, в Москве задержали девушку из-за одиночного пикета. Таким образом она чтила память о Навальном.

Медиа информируют, что на Лубянке в столице России силовики начали разгонять людей, которые вышли на акцию. Кроме того, Мурманске также произошли задержания.

Смерть Навального: главное

Алексей Навальный, российский оппозиционер и критик Кремля, умер в исправительной колонии №3 после прогулки 16 февраля 2024 года. Его смерть наступила внезапно. Медицинские работники, прибывшие на место, не смогли его спасти.

Причины смерти пока устанавливают, но уже известно, что будет процессуальная проверка по факту смерти. Команда политика и его жена Юлия выразили сомнения относительно официальной версии смерти и заявили о недоверии к информации, поступающей от российских властей.

Реакция международного сообщества на смерть Навального была быстрой. Скажем, президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгар Ринкевичс решительно осудили действия российских властей.

Навальный был известен своей активной антикоррупционной деятельностью и оппозиционностью к президенту России Владимиру Путину.

Его задержание и заключение вызвали международное возмущение и акции внутри страны. Для россиян Навальный стал символом сопротивления авторитарному режиму в России и борьбы за демократические изменения.

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В то же время украинцы неоднократно справедливо критиковали российского либерала и оппозиционера. В частности, в сети напомнили об отсутствии четкой позиции Навального по Крыму, который согласно международному праву является украинской территорией.