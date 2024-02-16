В фильме "Навальный", за который режиссер Дэниел Рор получил "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", так называемый оппозиционер активно обращался к россиянам. Он, вероятно, надеялся на их бурную реакцию в случае его смерти и то, что они продолжат его "дело".

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Что говорил Навальный

Алексей Навальный свято верил, что Кремль может решиться на его убийство только тогда, когда российская "оппозиция" будет "чрезвычайно сильной". Вероятно, именно 16 февраля 2024 года "знаменитые" борцы с Путиным достигли пика в результатах своей деятельности...

Нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы чрезвычайно сильны в этот момент, если они решили меня убить. Нужно использовать эту силу. Не сдаваться,

– призвал "оппозиционер" своих последователей.

Кремлевский режим Навальный в фильме называл "гнетом плохих чуваков", а "хороших россиян" – "добрыми людьми".

Помните, что мы огромная сила, которая находится под гнетом этих плохих чуваков лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла – бездействие добрых людей,

– рассказывал Навальный в фильме.

Так что, получается, что борцам с Путиным просто не хватало осознания. Поэтому видимо, уже совсем скоро мы увидим всю силу "протеста" этих "добрых людей", как увидели и в феврале 2022 года.

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