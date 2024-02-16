О смерти Навального в колонии сначала написали провластные СМИ, затем подтвердили в Кремле. В то же время команда оппозиционера заявила, что пока нет подтверждений его гибели.
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Был здоров и жизнерадостен
Мама Навального Людмила Ивановна на странице в Facebook, которая признана на территории России "экстремистской", рассказала, что виделась с сыном несколько дней назад. Женщина сообщила, что Навальный чувствовал себя хорошо.
Не хочу слышать никаких соболезнований. Видела сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен,
– написала Людмила.
У Навального мог оторваться тромб
Как пишут российские издания со ссылкой на колонию, где содержали оппозиционера, смерть Навального произошла в результате отрыва тромба.
Там утверждают, что сразу после прогулки политик почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Врачам пришлось констатировать смерть осужденного.
В то же время, адвокат Навального Леонид Соловьев рассказал, что виделся со своим подзащитным два дня назад, и тот находился в хорошем состоянии здоровья.
Защитник заявил, что другие комментарии он давать не будет по решению семьи Навального. Пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Соловьев уже отправился в Харп, поселок, где отбывал наказание оппозиционер. Она заверила, что пока подтверждений смерти Навального нет и обязательно сообщат о том, когда что-то прояснится.
В Украине и мире называют "смерть" Навального убийством
- Во время брифинга с Шольцом президент Зеленский получил известие о смерти Навального. Он заявил, что тот, вероятно, был убит Путиным, как и тысячи других несогласных. Глава государства подчеркнул, что Путину все равно на человеческие жизни, главное, чтобы он сохранил свои позиции. Поэтому российский диктатор должен проиграть и потерять все.
- Андрей Ермак назвал Путина трусом, ведь тот избавляется от своих конкурентов. Глава Кремля еще раз доказал, что он не знает языка переговоров, а понимает только силу.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что обстоятельства смерти Навального должны быть расследованы.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил в гибели россиянина кремлевский репрессивный режим.
- Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что ответственность за смерть Навального лежит исключительно на Путине.
- "Оглушенный сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень смелого человека, который посвятил свою жизнь спасению чести России, дал надежду демократам и гражданскому обществу", – заявил дипломат.