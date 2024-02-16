На смерть “оппозиционера” уже отреагировал Владимир Зеленский, предположив, что это могло быть убийство. Реакции США достаточно осторожная, впрочем официальные лица вспоминают, что российское правительство не впервые в истории причиняет вред оппонентам, передает 24 Канал.

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Что говорят в США о смерти Навального

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис заявила, что стоит дождаться всех деталей, о которых США еще не знают. Однако первые выводы уже можно сделать. Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности, где также находится жена Навального – Юлия. Она должна была выступить.

Вице-президент выразила соболезнования и отметила, что ответственность за смерть Навального лежит на российской власти.

Что бы они не рассказывали, я скажу четко: Россия ответственна за это,

– отметила Камала Харрис.

Госсекретарь Энтони Блинкен также указал на зацикленность и страх одного человека и слабость и "гниль в сердце системы", которую построил Владимир Путин. Он отметил, что смерть человека в российской тюрьме – особенно это подчеркивает.

Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, которые обеспокоены судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой,

– сказал Энтони Блинкен.

Реакции Джо Байдена пока нет, но советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что в своей истории российское правительство уже не раз причиняло вред оппонентам.

Если это подтвердится, то это ужасная трагедия. И учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда оно причиняло вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло,

– подчеркнул Джейк Салливан.

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