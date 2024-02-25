Своими воспоминаниями президент поделился 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Президент отметил, что тогда они обсуждали три основные темы.

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Воспоминания о частном разговоре

В рамках Нормандской встречи в 2019 году Владимир Зеленский провел частный разговор с российским диктатором. Как вспоминает президент Украины, разговор был тяжелым.

У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают. Потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая, я ему объяснял с цифрами очень конкретными,

– рассказал президент.

Он отметил, что тогда уже были первые шаги к отводу – тогда Зеленский показал Путину статистику. Согласно ей окончательный отвод войск должен был длиться 20 лет, то есть столько страна находилась бы в состоянии замороженного конфликта. Об этом говорили очень долго, происходили "торги".

В то же время тогда поднималась и газовая история – о суде, который выиграла Украина. Несмотря на все, Россия согласилась передать деньги – и Украина их получила. Третьим вопросом на встрече был обмен – тогда удалось обменять 100 человек.

Россия и "формула мира"

Владимир Зеленский рассказал, что первый мирный саммит состоится весной в Швейцарии. В то же время президент хотел бы, чтобы уже второй мирный саммит состоялся за пределами Европы.

Украинский лидер отметил, что во время первого саммита подготовят мирный план, который затем представят российской стороне. Президент подчеркнул, что необязательно страна-агрессор должна его принять. Возможен вариант, как в случае зернового соглашения – его разработали без России, а уже потом передали на рассмотрение.

С "мирной инициативой" будет то же самое. Документ через переговорщиков покажут российской стороне. И тогда Украина будет готова провести второй саммит мира.