Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал и интервью "Мосейчук Podcast", что этот процесс в России происходил, когда "тоталитарный режим шагал под софитами всего мира к этому результату". Кстати, о смерти Навального в России сообщили еще 16 февраля, однако Кремль до сих пор не отдает семье тело, пишет 24 Канал.

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Что сказал Данилов о смерти Навального

Это, конечно, политическое убийство, за которое высшее руководство России должно нести ответственность. Жизнь человека – это высшая ценность. Насколько это будет на кого-то влиять – это большой вопрос,

– заявил Данилов.

Он пояснил, что если Навального ни за что посадили за решетку и отправили неизвестно куда – это одно дело, а когда лишили жизни – это другое дело.

Секретарь СНБО объяснил, что на все надо реагировать вовремя. Ведь во время олимпиады 2008 года Россия начала войну с Грузией, олимпиада 2014 года – Россия военным путем захватила украинский Крым, олимпиада 2022 года – Россия начала большой акт агрессии в отношении Украины.

"В этом году также будет олимпиада летом во Франции. Для мира будет очень важный момент смотреть очень внимательно за всеми этими диктаторами. Раньше во время олимпиады была традиция прекращать все войны, а сейчас Путин взял традицию во время олимпиады их начинать", – заявил Данилов.

Он призвал быть в тонусе, однако заверил – Украина обязательно победит, Россия фрагментируется.

Относительно комментариев о смерти Навального на Мюнхенской конференции политик заявил, что в любом случае жизнь невинно убитого человека заслуживает, чтобы об этом говорили. Данилов добавил, что речь не о Навальном, речь обо всех.

Смерть Алексея Навального: кратко