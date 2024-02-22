Секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів і інтерв'ю "Мосейчук Podcast", що цей процес в Росії відбувався, коли "тоталітарний режим крокував під софітами всього світу до цього результату". До речі, про смерть Навального у Росії повідомили ще 16 лютого, проте Кремль досі не віддає родині тіло, пише 24 Канал.

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Що сказав Данілов про смерть Навального

Це, звичайно, політичне вбивство, за яке вище керівництво Росії має нести відповідальність. Життя людини – це найвища цінність. Наскільки це буде на когось впливати – це велике питання,

– заявив Данілов.

Він пояснив, що якщо Навального нізащо посадили за ґрати й відправили бозна-куди – це одна справа, а коли лишили життя – це інша справа.

Секретар РНБО пояснив, що на все треба реагувати вчасно. Адже під час олімпіади 2008 року Росія почала війну з Грузією, олімпіада 2014 року – Росія військовим шляхом захопила український Крим, олімпіада 2022 року – Росія почала великий акт агресії щодо України.

"У цьому році також буде олімпіада влітку у Франції. Для світу буде дуже важливий момент дивитись дуже уважно за всіма цими диктаторами. Раніше під час олімпіади була традиція припиняти всі війни, а зараз Путін взяв традицію під час олімпіади їх розпочинати", – заявив Данілов.

Він закликав бути в тонусі, проте запевнив – Україна обов'язково переможе, Росія фрагментується.

Щодо коментарів про смерть Навального на Мюнхенській конференції політик заявив, що в будь-якому випадку життя невинно вбитої людини заслуговує, щоб про це говорили. Данілов додав, що мова не про Навального, мова про всіх.

Смерть Олексія Навального: коротко