Водночас очільник Кремля за три дні після смерті Навального підвищив у званні першого заступника директора ФСВП Валєрія Бояринєва. Відомо, що він особисто віддавав розпорядження щодо обмеження прав ув'язненого політика. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що традиція, коли замовник злочину публічно нагороджує виконавця, має давнє коріння.

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Працює на генерацію страху

Яковенко нагадав, що коли було вбито російського опозиційного політика Бориса Нємцова (у 2015 році – 24 Канал), Путін нагородив одного з виконавців цього злочину Рамзана Кадирова.

Нібито ніхто не афішує, що Путін є замовником та прямим організатором вбивства Навального. Проте водночас зараз вживаються доволі серйозні заходи, щоб перешкодити наслідкам цього. Саме тому матері Навального не віддають його тіло,

– зазначив опозиційний журналіст.

До речі. Путін 20 лютого підвищив у званні заступника директора федеральної служби виконання покарань Валєрія Бояринєва, який став генерал-полковником внутрішньої служби. Опозиційні ЗМІ пов'язують це зі смертю Олексія Навального в колонії. Бояринєв давав розпорядження обмежити суму, на яку засуджений опозиціонер міг купувати їжу, перебуваючи за ґратами.

Російська влада усвідомлює, що будь-яка незалежна експертиза, ексгумація допоможе виявити причини смерті Навального. Як вважає Яковенко, це навіть не доведення до смерті шляхом тортур. Оскільки напередодні він виступав в залі суду (звідти була відеотрансляція), під час якого ув'язнений опозиціонер жартував, дотепно спілкувався з суддями. Він не виглядав як людина, яка має померти за добу.

"Путін буцімто не приховує, проте його не влаштовує, щоб вбивство Навального було документально підтверджено. Він зацікавлений в тому, щоб всі знали, що це зробив він. Це працює не генерацію страху. Водночас він не хоче, щоб виявили докази. Усі знають, але доказів немає. В цьому уся політика Путіна – політика державного лицемірства", – наголосив Ігор Яковенко.

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