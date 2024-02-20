В росмедіа поширили реакцію Юлії Навальної на коментарі речника Кремля Дмітрія Пєскова, інформує 24 Канал.

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Юлія Навальна дала відповідь Пєскову

Дружина Олексія Навального прокоментувала слова прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, що "твердження про те, що Путін може бути причетний до смерті Олексія Навального абсолютно голослівним".

Відповідно до слів Пєскова, очільник Кремля не бачив звернення дружини померлого російського опозиціонера. Пєсков також висловився і про те, що правоохоронці затримують людей за покладання квітів. Він вважає, що поліцейські діють "відповідно до закону".

Мені начхати, як мої слова коментує прессекретар убивці,

– Юлія Навальна відповіла Дмітрію Пєскову.

В росЗМІ також пишуть, що вона наголосила, аби віддали тіло її чоловіка. "Дайте його гідно поховати, не заважайте людям з ним попрощатися", – зазначила Навальна.

Крім цього, вона у соцмережі Х попросила ставити Пєскову питання про її чоловіка.

Цікаво, що згодом у росмедіа з'явилася інформація, що соцмережа Х (раніше Twitter) призупинила дію облікового запису Юлії Навальної через порушення правил платформи. Однак протягом деякого часу повідомили, що акаунт дружини Навального вже розблокували.

Позов до суду через відмову віддати тіло Навального

В російських ЗМІ повідомили, що до суду Салехарда подано позов у зв'язку з відмовою віддати тіло Олексія Навального.

Після того, як мати Навального звернулася до очільника Кремля Путіна з вимогою видачі тіло померлого політика, його соратник Іван Жданов повідомив, що аналогічна вимога направлена до суду.

Сьогодні подано позов до суду в Салехарді про бездіяльність слідчого комітету з видачі тіла Олексія,

– написав Жданов.

Смерть Олексія Навального: коротко